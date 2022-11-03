Trabzonspor Ferencvaros hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Ferencvaros UEFA maçı canlı yayın bilgisi!

Trabzonspor Ferencvaros maçı için geri sayım devam ediyor. Karadeniz ekibi geride kalan 146 karşılaşmanın 52'sinden galibiyet alarak ayrılırken, 37 maçtan eşitlikle ve 57'sinden ise mağlup olarak ayrıldı. Karadeniz ekibinde kart cezalısı Maxi Gomez ve sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Edin Visca, Bruno Peres, Dorukhan Toköz ve Serkan Asan karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak. Futbolseverler arama motorlarında "Trabzonspor Ferencvaros UEFA maçı canlı izle" konu başlığını sorguluyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Bordo Mavililer UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son maçında Macar ekibini yenerek 3. defa gruplardan çıkmayı hedefliyor. Peki, Trabzonspor Ferencvaros hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Ferencvaros maçı bugün (3 Kasım 2022 Perşembe günü) Türkiye saati ile 20.45’te başlayacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanacak maçı Alman hakem Harm Osmers yönetecek.

TRABZONSPOR FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Ferencvaros maçı EXXEN platformunda canlı olarak yayınlanacak.

Gruptaki diğer maç ise Monaco ile Kızılyıldız arasında oynanacak.

TRABZONSPOR FERENCVAROS MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Umut Bozok

FERENCVAROS: Dibusz, Wingo, Mmaee, Botka, Paszka, Vecsei, Laidouni, Zachariassen, Marquinhos, Mercier, Ryan

