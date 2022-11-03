SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. Trabzonspor Ferencvaros hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Ferencvaros UEFA maçı canlı yayın bilgisi!

Trabzonspor Ferencvaros hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Ferencvaros UEFA maçı canlı yayın bilgisi!

03.11.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor ile Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son maçında karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı yönetimindeki Bordo Mavililer Medical Park Stadyumu'nda konuk edecekleri Macaristan ekibini yenerek gruptan çıkmayı amaçlıyor. Maçta Alman hakem Harm Osmers düdük çalacak. Heyecanla beklenen karşılaşma için geri sayım sürerken birçok kişi "Trabzonspor Ferencvaros UEFA maçı canlı izle" konu başlığını internette araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor Ferencvaros hangi kanalda, saat kaçta?

Trabzonspor Ferencvaros hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Ferencvaros UEFA maçı canlı yayın bilgisi!

Trabzonspor Ferencvaros maçı için geri sayım devam ediyor. Karadeniz ekibi geride kalan 146 karşılaşmanın 52'sinden galibiyet alarak ayrılırken, 37 maçtan eşitlikle ve 57'sinden ise mağlup olarak ayrıldı. Karadeniz ekibinde kart cezalısı Maxi Gomez ve sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Edin Visca, Bruno Peres, Dorukhan Toköz ve Serkan Asan karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak. Futbolseverler arama motorlarında "Trabzonspor Ferencvaros UEFA maçı canlı izle" konu başlığını sorguluyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Bordo Mavililer UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son maçında Macar ekibini yenerek 3. defa gruplardan çıkmayı hedefliyor. Peki, Trabzonspor Ferencvaros hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Ferencvaros maçı bugün (3 Kasım 2022 Perşembe günü) Türkiye saati ile 20.45’te başlayacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanacak maçı Alman hakem Harm Osmers yönetecek.

TRABZONSPOR FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Ferencvaros maçı EXXEN platformunda canlı olarak yayınlanacak.

Gruptaki diğer maç ise Monaco ile Kızılyıldız arasında oynanacak.

TRABZONSPOR FERENCVAROS MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Umut Bozok

FERENCVAROS: Dibusz, Wingo, Mmaee, Botka, Paszka, Vecsei, Laidouni, Zachariassen, Marquinhos, Mercier, Ryan

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Eyvah eyvah!' Muhtemel rakipler belli oldu...'Eyvah eyvah!' Muhtemel rakipler belli oldu...
Marsilya taraftarı işi biraz abarttı! 12 bin kişiyle inanması zor gösteri...Marsilya taraftarı işi biraz abarttı! 12 bin kişiyle inanması zor gösteri...
Fenerbahçe'de Arda Güler şoku!Fenerbahçe'de Arda Güler şoku!
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Ferencvárosi ligi maçı yayınlanacak maçın iyet da,

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

Ekim enflasyonu ile memur, emekli zammı ve asgari ücret hesabı!

Ekim enflasyonu ile memur, emekli zammı ve asgari ücret hesabı!

Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Kendi taraftarını suçladı, ülke karıştı 'Onlar yüzünden elendik'

Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Kendi taraftarını suçladı, ülke karıştı 'Onlar yüzünden elendik'

'Eyvah eyvah!' Muhtemel rakipler belli oldu...

'Eyvah eyvah!' Muhtemel rakipler belli oldu...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Arda Güler' zirvesi! Karar verildi...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Arda Güler' zirvesi! Karar verildi...

'Kral'ın rekoru, 37 yaşında elinden alındı!

'Kral'ın rekoru, 37 yaşında elinden alındı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bir kaşığı vücutta iltihabı anında kurutur, ömrü uzatır

Bir kaşığı vücutta iltihabı anında kurutur, ömrü uzatır

Doktor yüzü görmeyeceksiniz: Bağışıklığı çelik gibi yapar

Doktor yüzü görmeyeceksiniz: Bağışıklığı çelik gibi yapar

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Ağına düşürüp sevişirken boğdu! Cesediyle ilişkiye girip...

Ağına düşürüp sevişirken boğdu! Cesediyle ilişkiye girip...

Gelinliğinin bir kısmını giymeyi unuttu! Fark ettiğinde...

Gelinliğinin bir kısmını giymeyi unuttu! Fark ettiğinde...

Flaş fırsat: Airfryer çok kısa bir süreliğine 1700 TL'ye düştü! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Airfryer çok kısa bir süreliğine 1700 TL'ye düştü! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.