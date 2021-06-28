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Trabzonspor, Fode Koita'ya imza attırdı

28.06.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Kulübü düzenlediği törende yeni transferi olan Fode Koita'ya imza attırdı.

Trabzonspor, Fode Koita'ya imza attırdı

Trabzonspor, Kasımpaşa ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Fode Koita'ya imza attırdı.

Bordo-mavili takımın başkanı Ahmet Ağaoğlu imza töreninde "Fode Koita'yı hocamız Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer ettik. Marek Hamsik ile de imza töreni yapacağız. Koita çok büyük bir kulübe geldi. Trabzonspor formasının ağırlığı var. Trabzonspor formasını taşımak kolay değil. Her sporcu bu yükün altında kalkamaz. Başarısızlığa asla tahammülü olmayan bir kulübüz. Sabır kelimesinin de pek anlam ifade etmediği bir camiayız. Bizi diğer camialardan özel kılan özelliğimiz bu. Koita, adım gibi eminim ki bu süreci başarıyla yönetecektir. Camiamıza, taraftarlarımıza hizmet edecek ve bu sene şampiyonluk mücadelesi verecek olan Trabzonspor'da, bu mücadelenin önemli aktörlerinden biri olacaktır." açıklamasını yaptı.

"ÇOK ÇALIŞACAĞIM"

Ahmet Ağaoğlu, Gineli golcüye "Taraftarlar kendisinden başarılı performans bekliyor. İmza atmadan bunun sözünü alabilir miyiz?" sorusunu yönetirken; Fode Koita "Çok çalışacağım ve maksimum performans vereceğim. Bunun sözünü veriyorum." diyerek cevap verdi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu "Koita, lige yabancı bir oyuncu değil. Kasımpaşa Kulübü'ne oyuncuya katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum." derken, Koita da "Ben de Kasımpaşa'ya teşekkür ederim. Bir aile olarak buradayız, herkese teşekkürlerimi sunarım." açıklamasını yaptı.

Fode Koita son olarak "Trabzonspor'da olduğum için çok mutluyum. Konsantre olacağım ve en iyi performansımı göstereceğim. Şampiyonluk için elimden gelenin fazlasını yapacağım." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor
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