Trabzonspor, Galatasaray'dan sonra iç sahadaki en iyi takım oldu

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ın ardından en iyi iç saha takımı oldu. Evinde oynadığı maçlarda 43 puan toplayan sarı-kırmızılıların ardından bordo-mavililer kendi sahasındaki 17 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde ederken attığı 39 gole karşılık ise kalesinde 20 gol gördü. Trabzon'da oynadığı maçlarda 38 puan toplayan bordo-mavililer son 4 sezonun ise en iyi iç saha performansını yakaladı. Bordo-mavililer 2014-15 sezonunda 39 puan toplarken, 2015-16 sezonunda 27, 2016-17 sezonunda 23, 2017-18 sezonunda 29 puan topladı.

EN ÇOK FENERBAHÇE MAÇINA İLGİ GÖSTERDİLER

Bordo-mavili taraftarlar, bu sezon Trabzonspor'un Medical Park Stadyumunda 26 bin ortalama ile oynadı. Bordo-mavili taraflar sahasında oynadığı 17 maçta en çok ilgiyi ise Fenerbahçe maçına gösterdi. Ligin 13. haftasında oynanan maçı 37 bin bordo-mavili taraftar izledi. Söz konusu müsabakaya sarı-lacivertli taraftarlar alınmamıştı. Ramazan ayı nedeniyle en az ilgi ise Kayserispor maçına oldu. Yaklaşık 12 bin civarında bordo-mavili taraftar müsabakaya ilgi gösterirken, Trabzonspor'un bu sezon sahasında en az seyirciyle oynadığı maç oldu. Bordo-mavililerin Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği maça 36 bin 169 taraftar izlerken, bu maçın ardından en çok seyirci ise Medipol Başakşehir ile oynanan maça geldi. Karadeniz ekibinin 4-2 kaybettiği maçı 34 bin 186 taraftar izledi. Demir Grup Sivasspor maçı 32 Bin 527 taraftar takip ederken, müsabakayı Trabzonspor 3-1 kazanmıştı.