Trabzonspor, Galatasaray'ın paylaşımına Oulai ile cevap verdi! Kimse bunu beklemiyordu

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminin ilk sıralarında olan Trabzonspor'lu Oulai için olay bir paylaşım geldi. Trabzonspor, Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı oynanırken sarı-kırmızılıların sosyal medyadaki paylaşımını alıntılayarak bir paylaşım yaptı.

Burak Kavuncu
Süper Lig'e performansıyla damga vuran Trabzonspor'lu 19 yaşındaki Chris Inao Oulai için sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Trabzonspor Galatasaray'ın sosyal medya paylaşımını alıntılayarak net bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşım kısa süre içerisinde beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.

OLAY PAYLAŞIM GELDİ!

Trabzonspor, Galatasaray ın paylaşımına Oulai ile cevap verdi! Kimse bunu beklemiyordu 1

"Kendinizi bu kadar paralamayın. Konuya ilişkin yanıtımız ektedir." paylaşımını yaptı.

TÜRKİYE'YE SATIŞ YOK!

Trabzonspor, Galatasaray ın paylaşımına Oulai ile cevap verdi! Kimse bunu beklemiyordu 2

Gazeteci Yunus Emre Sel'in haberine göre; Trabzonspor, Oulai için Türkiye içerisinden gelen tüm teklifleri reddetme kararı aldı.

İngiltere’den iki farklı kulüpten gelen ilgiler resmiyete dönüşürse yeniden bir değerlendirme yapılacak.

İKİNCİ TEKLİF: 25 MİLYON EURO...

Trabzonspor, Galatasaray ın paylaşımına Oulai ile cevap verdi! Kimse bunu beklemiyordu 3

Sarı-kırmızılıların, ilk etapta 20 milyon euro + Ahmed Kutucu ile bordo-mavililerin kapısını çaldığı fakat teklifin Trabzonspor tarafından reddedildiği öğrenilirken, sarı-kırmızılı camianın 25 milyon Euro bonservis bedeli + Ahmed Kutucu’nun bonservisini içeren yeni bir paket üzerinde çalıştığı belirtildi. Bordo-mavili kulübün, 19 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha için 40 milyon Euro’nun üzerinde bir bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.

FENERBAHÇE'DE DEVREDEYDİ...

Trabzonspor, Galatasaray ın paylaşımına Oulai ile cevap verdi! Kimse bunu beklemiyordu 4

Fildişi Sahili Milli Takımı'nda direkt oynayan ve bu sezon Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 2 gol 3 asistle yıldızlaşan Oulai için sadece Galatasaray devrede değil. Ezeli rakip Fenerbahçe'nin de süreci yakından takip ettiği, ayrıca birçok Avrupa devinin de oyuncuyu izlediği öğrenildi. Ancak masadaki en sıcak ve yüksek teklif şu an Galatasaray'dan.

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Trabzonspor son dakika fenerbahçe galatasaray Oulai
