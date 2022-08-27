Trabzonspor Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri! Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor ile Galatasaray maçının detayları futbolseverler tarafından merak edildi. Maçı izleyecek olan pek çok kişi maç hakkındaki detayları araştırıyor. Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar bugünki antrenman ile hazırlıklarını tamamlamış olacak. Heyecanlı mücadele için geri sayım devam ederken maç hakkındaki detaylar ise internet üzerinden sorgulanıyor. İşte Trabzonspor Galatasaray canlı yayın bilgileri ve maç hakkındaki detaylar...

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Galatasaray maçı 28 Ağustos Pazar günü oynanacak.

Medical Pak Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN BİLGİSİ

Trabzonspor Galatasaray maçı Bein Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

Trabzon Medical Park Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.





