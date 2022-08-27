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Trabzonspor Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri! Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

27.08.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya mücadele edecek. Kopenhag karşısında aldığı skorlar nedeniyle Şampiyonlar Ligi hayaline veda eden Trabzonspor, Galatasaray ile mücadelesinden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Peki Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Trabzonspor - Galatasaray karşılaşması bilgileri...

Trabzonspor Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri! Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor ile Galatasaray maçının detayları futbolseverler tarafından merak edildi. Maçı izleyecek olan pek çok kişi maç hakkındaki detayları araştırıyor. Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar bugünki antrenman ile hazırlıklarını tamamlamış olacak. Heyecanlı mücadele için geri sayım devam ederken maç hakkındaki detaylar ise internet üzerinden sorgulanıyor. İşte Trabzonspor Galatasaray canlı yayın bilgileri ve maç hakkındaki detaylar...

Spor yazarları Galatasaray-Trabzonspor maçını değerlendirdi

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Galatasaray maçı 28 Ağustos Pazar günü oynanacak.

Medical Pak Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak.

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TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN BİLGİSİ

Trabzonspor Galatasaray maçı Bein Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

Trabzon Medical Park Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

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