SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

24.08.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya mücadele edecek. Galatasaray karşılaşma için antrenmanlarla hazırlık yaptı. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilenler...

Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor ve Galatasaray taraftarları başta olmak üzere tüm futbolseverler maç hakkındaki detayları araştırıyor. Trabzonspor son maçında Antalyaspor'a 5-2 kaybederken, Galatasaray ise Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Gözler Trabzonspor - Galatasaray heyecanlı mücadelesine çevrildi. İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı hakkındaki detaylar...

galatasaray--trabzonspor-ek-fotograflar-_5757_dhaphoto5

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Galatasaray maçı, 28 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te başlayacak.

Trabzonspor - Kopenhag maçı, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

trabzonspor-galatasaray

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Galatasaray maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekranlara gelecek.

Spor Toto Süper Lig’de haftanın maçında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde Galatasaray’ın eski golcüsü Burak Yılmaz ile sarı-kırmzılı taraftarlar arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta?Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta?
'Hakem herhalde Galatasaraylı sandı''Hakem herhalde Galatasaraylı sandı'
Lig tarihinde bir ilk olabilir! F.Bahçe penaltı kazanırsa...Lig tarihinde bir ilk olabilir! F.Bahçe penaltı kazanırsa...
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Şenol Güneş Trabzonspor galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde satışlar yüzde 45 düştü! Fiyatlar ise...

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde satışlar yüzde 45 düştü! Fiyatlar ise...

Bu anket çok konuşulur! AK Parti ile CHP arasındaki fark...

Bu anket çok konuşulur! AK Parti ile CHP arasındaki fark...

Onyekuru'nun Fenerbahçe'ye öfkesinin nedeni belli oldu!

Onyekuru'nun Fenerbahçe'ye öfkesinin nedeni belli oldu!

Balotelli transferi bitti! Yeni takımı şaşırtıyor...

Balotelli transferi bitti! Yeni takımı şaşırtıyor...

Galatasaray'da Emre Akbaba gelişmesi! Yine Sevilla başrolde...

Galatasaray'da Emre Akbaba gelişmesi! Yine Sevilla başrolde...

Okan Hoca bin pişman olmuş durumda! Takımdan yolladığı isim gol krallığında lider...

Okan Hoca bin pişman olmuş durumda! Takımdan yolladığı isim gol krallığında lider...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Aynı anda tecavüz etti, birbirlerini izlemeye zorladı

Aynı anda tecavüz etti, birbirlerini izlemeye zorladı

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Her gün bir avuç iltihaplanmayı önler, Alzheimer'ı yavaşlatır!

Her gün bir avuç iltihaplanmayı önler, Alzheimer'ı yavaşlatır!

'Asla yeterince temizlenmiyor': Mide bulandıran görüntüler

'Asla yeterince temizlenmiyor': Mide bulandıran görüntüler

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.