Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor ve Galatasaray taraftarları başta olmak üzere tüm futbolseverler maç hakkındaki detayları araştırıyor. Trabzonspor son maçında Antalyaspor'a 5-2 kaybederken, Galatasaray ise Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Gözler Trabzonspor - Galatasaray heyecanlı mücadelesine çevrildi. İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı hakkındaki detaylar...

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Galatasaray maçı, 28 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te başlayacak.

Trabzonspor - Kopenhag maçı, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Galatasaray maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekranlara gelecek.





