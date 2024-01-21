Trabzonspor Galatasaray maçında 11'ler belli oldu! Sarı-kırmızılılarda Icardi sürprizi...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin başlamasına dakikalar kala 11'ler belli oldu.
Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Berat, Visca, Bardhi, Fountas, Enis Destan.
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kaan, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Barış Alper, Zaha.
Galatasaray'da 3 futbolcu, Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak.
Geçirdiği ameliyat sonrası tedavisine devam edilen Sergio Oliveira ile Afrika Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Hakim Ziyech ile Cedric Bakambu ve son olarak kadroya alınmaya Angelino maçta görev yapamayacak.
Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek.
Karadeniz ekibinde, Orsic ve Denswil'in sakatlıkları sürüyor. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ise kadro dışı bırakılmıştı.