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Dev maçın hakemi açıklandı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 27.11.2019 12:10 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü yapılacak Trabzonspor-Galatasaray maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Dev maçın hakemi açıklandı

Süper Lig'in 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü yapılacak Trabzonspor-Galatasaray maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Medical Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

Müsabakada Video Yardımcı Hakem'de (VAR) ise Yaşar Kemal Uğurlu ile Kerem Ersoy görev yapacak.

Süper Lig'in 13. haftasında görev yapacak diğer hakemler şöyle;

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Trabzonspor Ali Palabıyık

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Yetiş Ya Ali.! Yine gs kurtarma operasyonu. Dedi dersiniz
@oyalcin_1989 Biraz utanmanız olur şunu yazarken hem maç seyretmiyorsunuz hem fikriniz var bu hakemin bizi kurtaracağı görüşü üzerine yazı yazabilmen için bu hakemle bizim 1 maç kazanmmış olmamız gerekir galatasaraylı birisi olarak hiç maç kazanmadık bu herifin yönetimiyle saraçoğlunda kazanmamızı engelleyen hakem budur geçen sene. Muhtemelen sizin lehinize göre yönetecektir.
bir arastir bakalim Ali palabiyikla hangi takimlar ne kazan mqc kazanmis.. gerzekce yorum olsun diye paylasim YAPMA...
Bu hakem kadrosu TRABZONU yer, demedi demeyin !!!
DEV maçmı! Hani nerede bu 45yıldır şampiyon olamamış ama milletin hak ettiği 2011şampiyonluğunu isteyenmi DEV BENİ GÜLDÜRDÜNÜZ ALLAHTA SİZİ GÜLDÜRSÜN
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