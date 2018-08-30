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Trabzonspor-Galatasaray maçını Fırat Aydınus yönetecek

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 30.08.2018 10:59 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 4. hafta oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Trabzonspor-Galatasaray maçını Fırat Aydınus yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak 1 Eylül Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak haftanın önemli maçında Aydınus görev yapacak.

Süper Lig'in 4. haftasınında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

31 Ağustos Cuma:

21.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek

1 Eylül Cumartesi:

19.15 Fenerbahçe-Kayserispor: Ümit Öztürk

19.15 Akhisarspor-Demir Grup Sivasspor: Bahattin Şimşek

21.45 Trabzonspor-Galatasaray: Fırat Aydınus

21.45 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

2 Eylül Pazar:

19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım

19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

21.45 Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

21.45 Bursaspor-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor Galatasaray

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