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Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Ufuk Dağ

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında heyecan devam edecek. Gözler Trabzonspor - Galatasaray'a maçına çevrilmişken maçta düdük çalacak isim belli oldu. TFF kritik maç için Atilla Karaoğlan'ı görevlendirdi.

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Süper Lig'de 35'inci haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN

20.00 Başakşehir - Fenerbahçe: Burak Pakkan

20.00 Gaziantep FK - Alanyaspor: Kadir Sağlam

10 MAYIS CUMARTESİ

16.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor: Ozan Ergün

16.00 Eyüpspor - Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe

19.00 Trabzonspor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

11 MAYIS PAZAR

16.00 Sivasspor - Bodrum FK: Ümit Öztürk

19.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Çağdaş Altay

19.00 Göztepe - Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

12 MAYIS PAZARTESİ

20.00 Kayserispor - Antalyaspor: Arda Kardeşler

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor galatasaray
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