Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında heyecan devam edecek. Gözler Trabzonspor - Galatasaray'a maçına çevrilmişken maçta düdük çalacak isim belli oldu. TFF kritik maç için Atilla Karaoğlan'ı görevlendirdi.
Süper Lig'de 35'inci haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;
20.00 Başakşehir - Fenerbahçe: Burak Pakkan
20.00 Gaziantep FK - Alanyaspor: Kadir Sağlam
16.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor: Ozan Ergün
16.00 Eyüpspor - Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe
19.00 Trabzonspor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
16.00 Sivasspor - Bodrum FK: Ümit Öztürk
19.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Çağdaş Altay
19.00 Göztepe - Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.00 Kayserispor - Antalyaspor: Arda Kardeşler
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