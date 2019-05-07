SPOR

Trabzonspor, geçtiğimiz sezondan 7 puan fazla topladı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 07.05.2019 12:02 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala dün sahasında İstiklal Mobilya Kayserispor'u 4-2 mağlup ederek Avrupa Kupaları'na gitmeyi garantileyen Trabzonspor, geçtiğimiz sezona da 7 puanlık bir fark attı.

Trabzonspor, geçtiğimiz sezondan 7 puan fazla topladı

Spor Toto Süper Lig'de sahasında İM. Kayserispor'u 4-2 mağlup ederek 3 yıl aradan sonra Avrupa Kupaları'na katılmayı garantileyen Trabzonspor, bu sezon ortaya koyduğu performansla da geçtiğimiz sezona fark attı. Bordo-mavililer ligin 31. haftası itibariyle geçtiğimiz sezon 13 galibiyet, 10 beraberlik 8 mağlubiyet elde ederken, attığı 55 gole karşılık ise kalesinde 45 gol görmüştü. Geçen sene 49 puan toplayan Karadeniz ekibi 5. sırada yer alırken, bu sezon 31 maçta 16 galibiyet 8 beraberlik 7 mağlubiyet elde etti. Attığı 57 gole karşılık kalesinde ise 41 gol gördü. 56 puan toplayan bordo-mavililer ligde 4. sırada yer alırken, söz konusu haftalarda geçtiğimiz sezon 49 puan toplayan Trabzonspor bu sezon ise 56 puan elde ederek geçtiğimiz sezona 7 puan fark attı.

EN ÇOK GOL ATAN 3. TAKIM

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta itibariyle en çok gol atan 3. takım oldu. Bu alanda ilk sırada 66 golle Beşiktaş yer alırken, 64 golle Galatasaray 2. oldu. 57 gollü Trabzonspor ise listede kendine 3. sırada yer buldu.

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Anahtar Kelimeler:
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