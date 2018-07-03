SPOR

Trabzonspor Gençlerbirliği'nden Burak Temir'i transfer etti!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 03.07.2018 21:08 | Son Güncelleme

Trabzonspor'dan forvete sürpriz takviye... Trabzonspor, Gençlerbirliği altyapısından Burak Temir ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor Gençlerbirliği'nden Burak Temir'i transfer etti!

Trabzonspor, Gençlerbirliği'nden 18 yaşındaki Burak Temir ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve futbol şube sorumlusu Haluk Şahin'in yer aldığı törende Burak Temir'in, 5 yıllık mukaveleye imza attığı belirtildi.

Burak Temir'in gelecek sezon pilot takım konumundaki 1461 Trabzon'da forma giyeceğini dile getiren Haluk Şahin'in, oyuncuya güvendiklerini ve gelecekte A takıma çıkacağına inandıklarını ifade ettiği aktarıldı.

PARTNERTekne misafirleri!Tekne misafirleri!
Trabzonspor Aytaç Kara'nın sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi!Trabzonspor Aytaç Kara'nın sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi!
Trabzonspor'da ayrılık! Matus Bero, Vitesse'deTrabzonspor'da ayrılık! Matus Bero, Vitesse'de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Burak Temir

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şoke etti

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şoke etti

Tancredi Palmeri: Fenerbahçe, Bas Dost'la anlaştı

Tancredi Palmeri: Fenerbahçe, Bas Dost'la anlaştı

Juventus'tan Cristiano Ronaldo'ya 4 yıl için 120 milyon Euro

Juventus'tan Cristiano Ronaldo'ya 4 yıl için 120 milyon Euro

Trabzonspor Aytaç Kara'nın sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi!

Trabzonspor Aytaç Kara'nın sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi!

Almanya Futbol Federasyonu, Joachim Löw'ün görevde kalacağını açıkladı!

Almanya Futbol Federasyonu, Joachim Löw'ün görevde kalacağını açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vitesse Matus Bero için Trabzonspor'a 1 milyon 640 bin euro ödeyecek!

Vitesse Matus Bero için Trabzonspor'a 1 milyon 640 bin euro ödeyecek!

Trabzonspor Gençlerbirliği'nden Burak Temir'i transfer etti!

Trabzonspor Gençlerbirliği'nden Burak Temir'i transfer etti!

Trabzonspor Aytaç Kara'nın sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi!

Trabzonspor Aytaç Kara'nın sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi!

Trabzonspor'da ayrılık! Matus Bero, Vitesse'de

Trabzonspor'da ayrılık! Matus Bero, Vitesse'de

Trabzonspor'dan 3 Temmuz açıklaması

Trabzonspor'dan 3 Temmuz açıklaması

Trabzonspor'da kongre öncesi gerginlik

Trabzonspor'da kongre öncesi gerginlik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.