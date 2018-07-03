Trabzonspor Gençlerbirliği'nden Burak Temir'i transfer etti!

Trabzonspor, Gençlerbirliği'nden 18 yaşındaki Burak Temir ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve futbol şube sorumlusu Haluk Şahin'in yer aldığı törende Burak Temir'in, 5 yıllık mukaveleye imza attığı belirtildi.
Burak Temir'in gelecek sezon pilot takım konumundaki 1461 Trabzon'da forma giyeceğini dile getiren Haluk Şahin'in, oyuncuya güvendiklerini ve gelecekte A takıma çıkacağına inandıklarını ifade ettiği aktarıldı.
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