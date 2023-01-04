Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Giresunspor, Trabzonspor'a konuk oluyor! Maçın günü ve yayın saati araştırmaları hız kazandı. Peki Trabzonspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Giresunspor hangi kanalda? İşte merak edilenler...

TRABZONSPOR - GİRESONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor - Giresunspor maçı 5 Ocak Perşembe günü oynanacak. Maç saat 20.00'de başlayacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Maç beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor 15 maçta topladığı 26 puan topladı ve 6. sırada yer aldı. Trabzonspor geçen hafta deplasmanda Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup oldu.

Giresunspor ise Süper Lig'de oynadığı 15 maçta 19 puan topladı ve 10. sırada yer aldı.



