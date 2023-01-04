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Trabzonspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Giresunspor hangi kanalda?

04.01.2023 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor ve Giresunspor taraftarları, iki takımın karşı karşıya geleceği tarihi araştırmaya başladı. Peki Trabzonspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Giresunspor hangi kanalda? İşte merak edilenler...

Trabzonspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Giresunspor hangi kanalda?

Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Giresunspor, Trabzonspor'a konuk oluyor! Maçın günü ve yayın saati araştırmaları hız kazandı. Peki Trabzonspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Giresunspor hangi kanalda? İşte merak edilenler...

TRABZONSPOR - GİRESONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor - Giresunspor maçı 5 Ocak Perşembe günü oynanacak. Maç saat 20.00'de başlayacak.

Trabzonspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Giresunspor hangi kanalda?

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Trabzonspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Giresunspor hangi kanalda?

Maç beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Trabzonspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Giresunspor hangi kanalda?

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor 15 maçta topladığı 26 puan topladı ve 6. sırada yer aldı. Trabzonspor geçen hafta deplasmanda Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup oldu.

Trabzonspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Giresunspor hangi kanalda?

Giresunspor ise Süper Lig'de oynadığı 15 maçta 19 puan topladı ve 10. sırada yer aldı.

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