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TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE 12 Ağustos 2022 Cuma! Trabzonspor Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

12.08.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda Hatayspor'u ağırlayacak. Karadeniz ekibi 3 puanı alarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Maça ilişkin detaylar karşılaşma öncesi merak konusu oldu. Maçın yayın saati ve kanalı internette araştırılıyor. Peki Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor Hatayspor maçının saati ve canlı olarak ekrana geleceği kanal...

TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE 12 Ağustos 2022 Cuma! Trabzonspor Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmalarının ardından 2. hafta, Trabzonspor - Hatayspor maçı ile başlıyor. Futbolseverler internette "Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?", "Trabzonspor Hatayspor maçı canlı izle" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte merak edilen soruların yanıtı...

TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?


Trabzonspor Hatayspor maçı 12 Ağustos Cuma günü saat 21.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?


Trabzonspor Hatayspor maçı Bein Sports 1 kanalında canlı olarak ekrana gelecek.


ABDÜLKADİR BİTİGEN

TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇININ HAKEMİ ABDÜLKADİR BİTİGEN KİMDİR?


Abdulkadir Bitigen 12 Şubat 1983 yılında Kayseri'de dünyaya geldi.

Abdulkadir Bitigen hakemliğe 2007'de başladı.

Süper Lig'de ilk yönettiği maç ise 2014 yılındfaki Eskişehirspor - Konyaspor karşılaşmasıdır.

Babası Galip Bitigen de futbol hakemliği yapmaktaydı.

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