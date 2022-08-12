SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ! Trabzonspor Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ! Trabzonspor Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

12.08.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Hatayspor maçı Süper Lig'in 2. haftasında kozlarını paylaşacak. Abdullah Avcı yönetimindeki bordo mavili ekip Hatayspor'u mağlup edip 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen. Maç için geri sayım devam ederken çok sayıda futbolsever karşılaşmanın yayın saati ve kanalı ilgili araştırma yapmaya başladı. "Trabzonspor Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?", "Trabzonspor Hatayspor maçı canlı izle" konu başlıkları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte detaylar...

TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ! Trabzonspor Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Hatayspor maçı ile Süper Lig'in ikinci haftası başlayacak. Hatayspor'u sahasında ağırlayacak olan Bordo mavililer stattan üstünlükle ayrılmayı amaçlıyor. Peki, çekişmeli geçeceği ön görülen Trabzonspor Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Pek çok vatandaş maç öncesi "Trabzonspor Hatayspor maçı canlı izle" konu başlığını sorguluyor. İşte merak edilen soruların yanıtı...

TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Hatayspor maçı 12 Ağustos Cuma günü saat 21.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Hatayspor maçı Bein Sports 1 kanalında canlı olarak ekrana gelecek.

ABDÜLKADİR BİTİGEN

TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇININ HAKEMİ ABDÜLKADİR BİTİGEN KİMDİR?

Abdulkadir Bitigen 12 Şubat 1983 yılında Kayseri'de dünyaya geldi.

Abdulkadir Bitigen hakemliğe 2007'de başladı.

Süper Lig'de ilk yönettiği maç ise 2014 yılındfaki Eskişehirspor - Konyaspor karşılaşmasıdır.

Babası Galip Bitigen de futbol hakemliği yapmaktaydı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor Enis Bardhi transferini duyurduTrabzonspor Enis Bardhi transferini duyurdu
Nwakaeme'nin yeni adresi ''Pes'' dedirtti!Nwakaeme'nin yeni adresi ''Pes'' dedirtti!
Ne yaptın Sosa! Şok itiraflar... "F.Bahçe'ye para için gittim"Ne yaptın Sosa! Şok itiraflar... "F.Bahçe'ye para için gittim"
Anahtar Kelimeler:
Hatayspor Trabzonspor trabzonspor - hatayspor maçı ne zaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatlarına büyük zam

Benzin fiyatlarına büyük zam

Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...

Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...

Galatasaray'da Giresunspor maçı öncesi kriz! Bavullarını topladı gidiyor...

Galatasaray'da Giresunspor maçı öncesi kriz! Bavullarını topladı gidiyor...

Sörloth transferinde mutlu son!

Sörloth transferinde mutlu son!

Galatasaray taraftarı çıldırdı! Wanda Nara ile görüşme gerçekleştirildi...

Galatasaray taraftarı çıldırdı! Wanda Nara ile görüşme gerçekleştirildi...

Ronaldo, rezil rüsva oldu!

Ronaldo, rezil rüsva oldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

Hayranına verdiği tavsiye şoke etti! “Boyutu önemli değil”

Hayranına verdiği tavsiye şoke etti! “Boyutu önemli değil”

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Mesaj kutuları taştı! Gazetede tam sayfa mektup yayınlayınca...

Mesaj kutuları taştı! Gazetede tam sayfa mektup yayınlayınca...

Kafanızdaki sesleri bastıramıyorsanız, görmezden gelin

Kafanızdaki sesleri bastıramıyorsanız, görmezden gelin

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.