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Trabzonspor Hosseini transferini bitirdi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 26.07.2018 13:57 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Hosseini transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo mavili ekip Trabzon'a gelen oyuncu ile sözleşme imzalanacak

Trabzonspor Hosseini transferini bitirdi

Trabzonspor, Hosseini transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo mavili ekip Trabzon'a gelen oyuncu ile sözleşme imzalanacak. Daha önce İranlı sol kanat oyuncusu Vahid Amiri'yi kadrosuna katan, en büyük önceliği olan stoperde ise istediği takviyeyi yapamayan bordo mavililerde bombalar ardı ardına patlıyor. Trabzonspor, ilk olarak daha önce anlaşmaya varılan ancak kulübünün çıkardığı sorunlar nedeniyle transferi askıya alınan 22 yaşındaki İranlı stoper Majid Hosseini'yi imza atmak için Trabzon'a getirdi.

MORTEZA DA GELİYOR
Karadeniz ekibi savunmaya ikinci takviyeyi de İran'dan yapıyor. 26 yaşındaki İranlı stoper stoper Morteza Pouraliganji bu akşam Trabzon'a geliyor. Son olarak Katar ekibi Al Sadd'da forma giyen ve şu an blonservisi elinde olan Morteza ile Trabzonspor'un sözleşme imzalaması bekleniyor. İranlı stoperin piyasa değeri transfermarkt verilerine göre 1,5 milyon euro olarak görülüyor

DAMIEM DA SILVA GİTTİ
Yaz transfer döneminde Trabzonspor'un gündemine gelen Damien Da Silva'nın yeni kulübü belli oldu. Trabzonspor'un Türkiye'ye getirdiği ancak imza attıramadığı Fransız stoper, Ligue 1ekiplerinden Rennes'in yolunu tuttu. Kulübün resmi internet sitesi aracılığıyla yapılan açıklamada 30 yaşındaki futbolcuyla iki yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Rennes'nin bonservis bedeli ödemediği Portekiz asıllı Da Silva, dört yıldan bu yana Caen'in formasını terletiyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor Hosseini

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