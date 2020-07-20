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Trabzonspor, Hüseyin Çimşir'e tazminat verilmeyeceğini KAP'a bildirdi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 20.07.2020 21:53 | Son Güncelleme

Trabzonspor, karşılıklı anlaşmayla sözleşmesi feshedilen Hüseyin Çimşir'e tazminat verilmeyeceğini KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir'e tazminat verilmeyeceğini KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir’le yolların ayrıldığını borsaya bildirdi.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Şirketimiz ile Teknik Direktör Sayın Hüseyin Çimşir arasındaki 20.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Sayın Hüseyin Çimşir'e, fesih sözleşmesine istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla,"

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