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Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

09.10.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan sonra sahasında 28 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan bordo-mavililer, Kasımpaşa karşısında da mağlup olmaması halinde Mart 1994 ve Nisan 1996 arasındaki seriyi geride bırakacak

SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Trabzonspor, iç sahada yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Bordo-mavililer, 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği 29. hafta maçından sonra sahasında 580 günlük sürede hiç mağlup olmadı.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından 2020-2021 sezonunda 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezon lig boyunca iç saha maçlarında hiç mağlup olmadı. Taraftarları önünde oynadığı 19 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik alan bordo-mavili ekip, en fazla puan toplayan takımların başında geldi.

Karadeniz ekibi, bu sezon ligde taraftarı önünde çıktığı 3 maçta Atakaş Hatayspor'u 1-0, Gaziantep FK'yi de 3-2 yenerken, Galatasaray'la 0-0 berabere kaldı.

Trabzonspor, iç sahadaki son 28 karşılaşmasında 18 galibiyet, 10 beraberlikle yenilmezlik serisi yakaladı. Karadeniz ekibi, söz konusu iç saha maçlarının birinde Altay'la zemin bakımı çalışmaları nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşırken, bu müsabakadan da 2-1 galip ayrıldı.

- 1994-1996 arasındaki seriyi geçme fırsatı

Trabzonspor, Gaziantep FK karşısındaki sonuçla, Mart 1994 ve Nisan 1996 arasında 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik aldığı yenilmezlik serisini geride bırakmak istiyor.

Bordo-mavililer, yarın Kasımpaşa karşısında mağlup olmaması halinde yenilmezlik serisini 29 maça çıkarıp söz konusu dönemdeki başarısını geride bırakacak.

- Evinde en uzun yenilmeyen takım

Lig tarihinde kendi evinde en uzun süre yenilmeyen takım unvanı 90 maçla Trabzonspor'a ait bulunuyor.

Bordo-mavili ekip, ligde adeta fırtına gibi estiği dönemde 1975-1976 sezonunun 10. haftasından başlayıp, 1981-1982 sezonunun 6. haftasına kadar süren üst üste 90 iç saha maçında mağlup olmadı.

İç sahada 2 Kasım 1975 tarihinde Altay'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, 30 Kasım 1975 tarihinde 1-1 biten Bursaspor maçıyla başladığı seride, 1976-1977, 1977-1978, 1978-1979 ve 1979-1980 sezonlarında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda rakiplerine boyun eğmedi. Karadeniz temsilcisinin, 1981-1982 sezonunu 9. haftasında, 1 Kasım 1981 tarihinde Kocaelispor'a 1-0 yenilmesiyle serisi sonlanmıştı.

Trabzonspor, bu süre içinde iç sahadaki 90 lig maçından 70'ini kazandı, 20'sinde berabere kaldı.

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