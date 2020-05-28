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Trabzonspor idmanında 'Uğurcan Çakır' şov!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 28.05.2020 12:52 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, ayaklarına nasıl hakim olduğunu bir kez daha gösterdi. Bordo-mavililerin antrenmanı sırasında Ekuban ile iddialaşan başarılı kaleci, uzak mesafeden meşin yuvarlağı minyatür kaleyle buluşturdu.

Trabzonspor idmanında 'Uğurcan Çakır' şov!

Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından 'Bir kaleciden daha fazlası Uğurcan Çakır' paylaşımı yaptı. Paylaşılan videoda Ekuban ile Uğurcan Çakır, uzak mesafeden futbol topunu minyatür kaleyle buluşturmak için iddiaya girdi.

İlk atışı deneyen Ekuban, meşin yuvarlağı minyatür kalenin uzağına gönderirken, kaleci Uğurcan Çakır ise yaptığı vuruşla teknik direktör Hüseyin Çimşir'in bakışları arasında topu minyatür kale ile buluşturmayı başardı. Sonrasında ise takım arkadaşları Uğurcan Çakır ile sevinç gösterisi yaptı. O sırada ise yaşananlar kulüp kamerası tarafından kaydedildi.

(İHA)


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