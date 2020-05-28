Trabzonspor idmanında 'Uğurcan Çakır' şov!

Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından 'Bir kaleciden daha fazlası Uğurcan Çakır' paylaşımı yaptı. Paylaşılan videoda Ekuban ile Uğurcan Çakır, uzak mesafeden futbol topunu minyatür kaleyle buluşturmak için iddiaya girdi.
İlk atışı deneyen Ekuban, meşin yuvarlağı minyatür kalenin uzağına gönderirken, kaleci Uğurcan Çakır ise yaptığı vuruşla teknik direktör Hüseyin Çimşir'in bakışları arasında topu minyatür kale ile buluşturmayı başardı. Sonrasında ise takım arkadaşları Uğurcan Çakır ile sevinç gösterisi yaptı. O sırada ise yaşananlar kulüp kamerası tarafından kaydedildi.
(İHA)
Vedat Muriqi'den transfer açıklaması
G.Saraylı Falcao ile ilgili ortaya çıkan gerçek
Bochum evinde galip
Beşiktaşlı yıldıza F.Bahçe kancası
Kenan attı, Fortuna Düsseldorf kazandı
Fenerbahçe antrenmanını tamamladı
Trabzonspor'dan test açıklaması
İtalya'da koronavirüs krizi!
Arda Turan imzayı atıyor!
Trabzonspor'dan KAP bildirimi
Caner Erkin transferinde sürpriz talip!
Avrupa devlerinin transfer yarışı
Süper Lig için karar veriliyor
Mesut Özil'in gönderdiği yardımlar dağıtıldı
Acun Ilıcalı'dan flaş açıklama!
Okuyucu Yorumları 0 yorum