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Trabzonspor ikinci devrenin ilk 5 maçında 4 puan topladı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 18.02.2019 10:48 | Son Güncelleme

Süper Lig'in ilk yarısını son 5 haftada 13 puan elde edip ikinci sırada kapatarak sezonun en iyi dönemini geçiren Trabzonspor, ikinci devrenin ilk 5 maçında 4 puan toplayarak en kötü dönemini yaşadı.

Trabzonspor ikinci devrenin ilk 5 maçında 4 puan topladı

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son haftalarında çıkışa geçen Trabzonspor, ikinci devrenin başlamasıyla tam tersi bir grafik ortaya koydu. Bordo-mavililer, ligin ilk yarısını, son 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan elde edip 29 puanla 2. sırada kapatarak sezonun en iyi dönemini geçirdi.

Karadeniz ekibi, ikinci yarıda ise 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyetle 4 puan toplayıp bu sezon en kötü dönemini yaşadı. İlk yarıyı lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayarak şampiyonluk hesapları yapan Karadeniz ekibi, 22. hafta sonunda ise 33 puanla 6. sıraya düşerek zirvenin uzağında kaldı.

EN İYİ VE EN KÖTÜ DÖNEMİNDEKİ MAÇLAR

Trabzonspor, ilk yarının son 5 haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1, Kayserispor'u deplasmanda 2-0, evinde Atiker Konyaspor'u 3-0 mağlup ettikten sonra Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalmış ve konuk ettiği Çaykur Rizespor'u da 4-1 yenerek iyi bir çıkış yakalamıştı.

Ligin ikinci yarısında ise sahasında Medipol Başakşehir'e 4-2 kaybeden bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. İkinci yarıdaki tek galibiyetini MKE Ankaragücü karşısında Medical Park'ta 1-0'lık sonuçla alan Karadeniz ekibi, Galatasaray'a İstanbul'da 3-1, ardından sahasında Aytemiz Alanyaspor'a da 2-0 mağlup oldu.

GEÇEN SEZONDAN FARKI YOK

Trabzonspor, ligde 22. hafta sonu itibarıyla geçen sezondan farklı bir grafik sergilemedi. Geçen sezon 22 haftada 8 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyetle 33 puan toplayarak 7. sırada yer alan Karadeniz ekibi, bu sezon ise 9 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet ile yine 33 puanda kaldı ve ligde 6. sırada kendine yer buldu.

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