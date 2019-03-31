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Trabzonspor ilk yarı performansını aşmak istiyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 31.03.2019 11:26 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 5 Nisan Cuma günü sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini mağlup etmesi halinde ilk yarıdaki performansını geride bırakacak.

Trabzonspor ilk yarı performansını aşmak istiyor

Süper Ligin ilk 9 haftasında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 14 puan toplayan bordo-mavililer, ikinci yarının ilk 9 haftalık döneminde de de yine aynı performansı sergiledi. Geride kalan 26 haftada topladığı 43 puanla 4. sırada yer alarak Avrupa kupalarına katılma hedefi yolunda avantaj yakalayan Karadeniz ekibi, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Kasımpaşa, Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakaları sonunda ilk yarı ve ikinci yarıda aynı puanı topladı.

ANTALYASPOR MAÇIYLA ARTIYA GEÇEBİLİR

Antalyaspor ile karşılaşacak olan bordo-mavililer, bu maçı kazanırsa ligin ikinci yarısında ilk yarıya göre daha iyi bir performans ortaya koymuş olacak. Ligde ilk 10 haftalık bölümünü 15 puanla tamamlayan Trabzonspor, Antalyaspor maçını kazanması durumunda ligin ikinci yarısındaki 10 maçlık dönemde 17 puana ulaşacak. İki takım arasında ilk yarının 10. haftasında Antalya'da oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona ermişti. En yakın takipçisine 6 puan fark atan Karadeniz ekibi, Antalyaspor maçından galibiyetle ayrılması halinde Avrupa kupalarına katılma noktasında da hedefe bir adım daha yaklaşacak.

İKİNCİ KEZ 3 MAÇLIK SERİ PEŞİNDE

Trabzonspor, Antalyaspor'u yenmesi halinde bu sezon ikinci kez üst üste 3 maç kazanma başarısı gösterecek. Ligin 13. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1, 14. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 2-0, 15. haftasında da Atiker Konyaspor'u kendi evinde 3-0 mağlup ederek bu sezon en iyi galibiyet serisini yakalayan Karadeniz ekibi, ikinci kez bu başarıyı gerçekleştirmenin de mücadelesini verecek. Son iki maçında Akhisarspor'u 2-1, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenen bordo-mavililer, Antalyaspor'u de yenmesi halinde ikinci kez üç maçlık seriyi yakalayacak.

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Spor Toto Süper Lig Trabzonspor ünal karaman

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