Trabzonspor ilk yarı performansını aşmak istiyor

Süper Ligin ilk 9 haftasında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 14 puan toplayan bordo-mavililer, ikinci yarının ilk 9 haftalık döneminde de de yine aynı performansı sergiledi. Geride kalan 26 haftada topladığı 43 puanla 4. sırada yer alarak Avrupa kupalarına katılma hedefi yolunda avantaj yakalayan Karadeniz ekibi, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Kasımpaşa, Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakaları sonunda ilk yarı ve ikinci yarıda aynı puanı topladı.

ANTALYASPOR MAÇIYLA ARTIYA GEÇEBİLİR

Antalyaspor ile karşılaşacak olan bordo-mavililer, bu maçı kazanırsa ligin ikinci yarısında ilk yarıya göre daha iyi bir performans ortaya koymuş olacak. Ligde ilk 10 haftalık bölümünü 15 puanla tamamlayan Trabzonspor, Antalyaspor maçını kazanması durumunda ligin ikinci yarısındaki 10 maçlık dönemde 17 puana ulaşacak. İki takım arasında ilk yarının 10. haftasında Antalya'da oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona ermişti. En yakın takipçisine 6 puan fark atan Karadeniz ekibi, Antalyaspor maçından galibiyetle ayrılması halinde Avrupa kupalarına katılma noktasında da hedefe bir adım daha yaklaşacak.