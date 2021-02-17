Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında rövanş peşinde

Ligin ilk yarısında 5. haftada sahasında Medipol Başakşehir'e 2-0, 6. haftada deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1, 7. haftada da Kasımpaşa'ya evinde 4-3 mağlup olarak puan çıkaramayan Karadeniz ekibi, bu maçların rövanşını kayıpsız geçmek istiyor.

Bu kez rakipleri karşısında puan kaybetmek istemeyen bordo-mavililerin bu maçlardan alacağı sonuçların zirve yarışına büyük etkisi olacak.

GALİBİYET SERİSİNİ 7 MAÇA ÇIKARMAK İSTİYOR

Trabzonspor, Medipol Başakşehir karşısında kazanması halinde ligde galibiyet serisini 7 maça çıkaracak. Bordo-mavililer, Süper Lig'de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sırasıyla sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-1, Ankara'da Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.

Beşiktaş deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Karadeniz ekibi, sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0, dış sahada Yeni Malatyaspor'u 2-0, evinde Gaziantep'i de 1-0 mağlup ederek 6 maçta 18 puan topladı.

Geçen sezonki gibi 6 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, Medipol Başakşehir karşısında da kazanması halinde seriyi 7 karşılaşmaya yükselterek son 17 sezonun en iyi serisini yakalayacak.