Trabzonspor kanat transferi için gündemine Alan Virginius'u aldı! Genç oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı elemişti...

Wagner Pina ve Paul Onuachu’yu kadrosuna katan Trabzonspor’un gündemine sürpriz bir isim geldi. Bordo-mavili takım, geçen sezon Young Boys’ta kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Lille’de olan Alan Virginius ile ilgileniyor.

FRANSIZ KULÜBÜNE DÖNDÜ

Young Boys ile kiralık sözleşmesi biten Alan, Lille'e geri döndü. 22 yaşındaki Fransız kanat oyuncusunun Lille ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

GEÇEN SENEKİ PERFORMANSI

İsviçre ekibinde kiralık olarak forma giyen Virginius, 45 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY’I YIKMIŞTI…

Geçtiğimiz sene UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşan Young Boys, ekibimizi elemeyi başarmıştı. Virginius Young Boys’un Galatasaray’ı İstanbul’da 1-0 mağlup ettiği maçta takımının tek golünü atmıştı.