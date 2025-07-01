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Trabzonspor kanat transferi için gündemine Alan Virginius'u aldı! Genç oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı elemişti...

Transfer döneminin hareketli takımlarından Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Bordo mavili ekibin gündemine sürpriz bir isim geldi. Trabzonspor, İsviçre ligi ekiplerinden Young Boys’da kiralık olarak forma giyen genç kanat oyuncusu Alan Virginius ile ilgileniyor.

Trabzonspor kanat transferi için gündemine Alan Virginius'u aldı! Genç oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı elemişti...
Burak Kavuncu

Wagner Pina ve Paul Onuachu’yu kadrosuna katan Trabzonspor’un gündemine sürpriz bir isim geldi. Bordo-mavili takım, geçen sezon Young Boys’ta kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Lille’de olan Alan Virginius ile ilgileniyor.

FRANSIZ KULÜBÜNE DÖNDÜ

Trabzonspor kanat transferi için gündemine Alan Virginius u aldı! Genç oyuncu Şampiyonlar Ligi nde Galatasaray ı elemişti... 1

Young Boys ile kiralık sözleşmesi biten Alan, Lille'e geri döndü. 22 yaşındaki Fransız kanat oyuncusunun Lille ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

GEÇEN SENEKİ PERFORMANSI

Trabzonspor kanat transferi için gündemine Alan Virginius u aldı! Genç oyuncu Şampiyonlar Ligi nde Galatasaray ı elemişti... 2

İsviçre ekibinde kiralık olarak forma giyen Virginius, 45 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY’I YIKMIŞTI…

Trabzonspor kanat transferi için gündemine Alan Virginius u aldı! Genç oyuncu Şampiyonlar Ligi nde Galatasaray ı elemişti... 3

Geçtiğimiz sene UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşan Young Boys, ekibimizi elemeyi başarmıştı. Virginius Young Boys’un Galatasaray’ı İstanbul’da 1-0 mağlup ettiği maçta takımının tek golünü atmıştı.

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