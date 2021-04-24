Trabzonspor Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'ler...

hafta karşılaşmaları ile Spor Toto Süper Lig heyecanı sürüyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, bugün sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Futbolseverler Trabzonspor Karagümrük maçı hakkındaki detayları merak ediyor. Peki Trabzonspor Karagümrük maçı ne zaman ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR KARAGÜMRÜK MAÇI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bordo-mavililer zorlu mücadeleden galibiyet alarak ayrılmak ve Galatasaray ile arasında bulunan puan farkını eritmek istiyor. Ligde 5 maçtır kaybetmeyen Fatih Karagümrük ise bu olumlu gidişatını Trabzon deplasmanında da sürdürmek istiyor. Son 5 maçta 11 puan hanesine yazdıran İstanbul ekibinin toplamda 50 puanı bulunurken Avrupa kupalarına katılmak için şansı devam ediyor.

Trabzonspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak heyecanlı müsabaka bugün 24 Nisan'da saat 16.00'da başlayacak. Hakem Ali Şansalan'ın düdük çalacağı maç beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LER...

Trabzonspor: Marlon, Baker, Berat, Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Yusuf, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.

Karagümrük: Jimmy, Ndao, Muhammed, Aksel, Aykut, Hedenstad, Fatih, Lens, Sedat, Salibur, Mevlüt.

