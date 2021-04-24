Trabzonspor Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'ler...

Bordo-mavililer zorlu mücadeleden galibiyet alarak ayrılmak ve Galatasaray ile arasında bulunan puan farkını eritmek istiyor. Ligde 5 maçtır kaybetmeyen Fatih Karagümrük ise bu olumlu gidişatını Trabzon deplasmanında da sürdürmek istiyor. Son 5 maçta 11 puan hanesine yazdıran İstanbul ekibinin toplamda 50 puanı bulunurken Avrupa kupalarına katılmak için şansı devam ediyor.
Trabzonspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak heyecanlı müsabaka bugün 24 Nisan'da saat 16.00'da başlayacak. Hakem Ali Şansalan'ın düdük çalacağı maç beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Trabzonspor: Marlon, Baker, Berat, Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Yusuf, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.
Karagümrük: Jimmy, Ndao, Muhammed, Aksel, Aykut, Hedenstad, Fatih, Lens, Sedat, Salibur, Mevlüt.
Okuyucu Yorumları 0 yorum