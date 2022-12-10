TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor ile Kasımpaşa bugün (10 Aralık 2022 Cumartesi) karşı karşıya gelecek.A Abdullah Avcı'nın Hull City ile oynadığı maçtan 1-1, Crystal Palace ile karşılaştığı müsabakadan ise 2-2 eşitlikle ayrılmıştı. Şimdi bordo gözler bugünkü maça çevrildi. Trabzonspor Kasımpaşa maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, Trabzonspor Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Kasımpaşa maçı bugün saat 18:00'4e başlayacak.

TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Kasımpaşa maçı A Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇI CANLI TAKİP

2022 FIFA Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen milli arada Trabzonspor son maçını Crystal Palace ile oynarken mücadele 2-2 eşitlikle sona ermişti. Kasımpaşa ise son maçında İstanbulspor ile karşı karşıya gelmiş ve karşılaşmadan 3-1 üstünlükle ayrılmıştı.

