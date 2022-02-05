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Trabzonspor-Kasımpaşa maçından notlar

05.02.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Abdullah Avcı, en son oynanan Galatasaray maçı 11'ine göre 2 oyuncu değişikliği yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Trabzonspor, ligde en son oynadığı Galatasaray maçı 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, orta alan kurgusunda değişiklik yaptı. Avcı, Berat Özdemir'i yedek kulübesine çekerken Siopis'e görev verdi. Kovid-19 testi dün negatife dönen Bekasetas maç kadrosuna alınırken sakatlığı düzelen Abdülkadir Ömür, bu oyuncunun yerine forma giydi.

Sakatlığı devam eden Hamsik ve Koita maç kadrosunda bulunmazken sakatlığı geçen Djaniny ise yedeklerde yer aldı.

- Yenilerden Kouassi yedek kulübesinde

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası maçları nedeniyle gittiği milli takım kampından dönen yeni transfer Kouassi, ilk kez maç kadrosunda kendine yer buldu.

Yeni transferlerden Taha Altıkardeş, Butan Kör, Kerem Şen, Enis Destan ise maç kadrosuna dahil edilmedi.

- Hüseyin Türkmen, kadroda yok

Trabzonspor'da stoper oyuncusu Hüseyin Türkmen, maç kadrosuna alınamadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, stoperde Denswil ile Hugo'ya görev verirken genç oyuncu Ahmetcan Kaplan, kadroda alternatif olarak bulundu.

Trabzonspor taraftarları şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan takımlarına büyük destek verdi. Medical Park Stadı tribünlerinin tamamını dolduran taraftarlar, takımlarına da coşkuyla tezahüratlarda bulundular.

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