Trabzonspor - Kasımpaşa maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile golsüz berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Necati Erkmen, Trabzonspor gibi değerli bir rakipten berabere kalıp 1 puan almanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Erkmen, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk beraberliklerini aldıklarını belirterek, "Geçtiğimiz hafta kazanmıştık. Trabzonspor gibi değerli bir rakipten berabere kalıp 1 puan almak mutlu etti." dedi.
Trabzonspor karşısında öne geçecek pozisyon da bulduklarını ifade eder Erkmen, şunları söyledi:
"65. dakikada yakaladığımız pozisyonda biraz dikkatli olsak farklı konuma maçı getirebilirdik. Rakibimiz de pozisyonlar buldu. Oyuncularımız, 1. dakikadan son dakikaya kadar konsantrasyonu asla düşürmediler. Çok iyi mücadele ettik. Hedeflerimizden biri olan 1 puanı aldık. Bu puan ileride bizi farklı yere getirebilir. Oyuncu kardeşlerimize vermiş oldukları mücadeleden dolayı teşekkür ederim."
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