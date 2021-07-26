Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 2 golle geçti!

Geçtiğimiz sezon ligi 4. sırada tamamlayan ve gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, hazırlık maçında Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri Anthony Nwakaeme ve Gervinho kaydederken Kasımpaşa'nın tek sayısı ise Umut Bozok'tan geldi.

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlandı ve sedyeyle sahayı terk etti. Yaşanan bu sakatlık sonrası iki takım arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Bordo-mavililerde yeni transferler Peres, Marek Hamsik ve Gervinho mücadeleye ilk 11'de başladı.

Trabzonspor, Kasımpaşa maçından önce 3 hazırlık maçı oynadı. Fırtına, bu maçlarda Ümraniyespor'u 5-3, Bandırmaspor'u 1-0'lık skorlarla yenmişti. Başakşehir ile de golsüz berabere kalmıştı.

Kasımpaşa, Galatasaray'a 4-2 ve Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu. Mavi beyazlı ekip İstanbulspor'u ise 3-1 mağlup etti.

