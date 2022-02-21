Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Cuma günü sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.
Birinci grupta yer alan oyuncuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda diğer oyuncular teknik ısınma hareketlerinin ardından 5’e 2, rondo ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Antrenman, çift kale maç ile son buldu.
Yarını izinli olarak geçirecek bordo-mavili takım, 23 Şubat Çarşamba günü yapacağı antrenmanla Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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