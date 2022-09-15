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TRABZONSPOR KIZILYILDIZ MAÇI CANLI İZLE! UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Kızılyıldız maçı hangi kanalda, saat kaçta?

15.09.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Kızılyıldız maçı için geri sayım sürüyor. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.. Bordo Mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı rakiplerinin Sırbistan'ın en değerli kulüplerinden biri olduğunu söylerken, rakip takımda Teknik Direktörü Milojevic ise ülkelerinde de Türk ligini takip ettiklerini belirtti. 'Trabzonspor Kızılyıldız maçı canlı izle' konu başlığı internette araştırılıyor. Peki, Trabzonspor Kızılyıldız maçı saat kanalda?

TRABZONSPOR KIZILYILDIZ MAÇI CANLI İZLE! UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Kızılyıldız maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Trabzonspor ile Kızılyıldız UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı dün yaptığı açıklamada bugünü işaret ederek takımının gruptaki varlığını en iyi şekilde hissettirip, kazanarak grupta yeniden iddialı hale gelimeyi amaçladıklarını ve yola bu şekilde devam etmek istediklerini söyledi. Karşılaşma için geri sayım sürerken taraftarlar arama motorlarında 'Trabzonspor Kızılyıldız maçı canlı izle' konu başlığını sorgulamaya başladı. Peki, Trabzonspor Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

TRABZONSPOR KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Kızılyıldız maçı EXXEN dijital platformunda canlı olarak ekrana gelecek.15 Eylül 2022 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.

TRABZONSPOR KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Kızılyıldız maçı EXXEN'den canlı olarak ekrana gelecek.

TRABZONSPOR KIZILYILDIZ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: UĞURCAN, LARSEN, BARTRA, HUGO, EREN, SİOPİS, HAMSİK, BAKASETAS, A.ÖMÜR, UMUT, GOMEZ

KIZILYILDIZ: BORJAN, SRNİC, ERAKOVİC, MİLUNOVİC, DRAGOVİC, RODİC, KANGA, SANOGO, BUKARİ, KATAİ, PESİC

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