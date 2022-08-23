SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Kopenhag maçı hangi kanalda, şifreli mi? İşte canlı yayın bilgileri!

Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Kopenhag maçı hangi kanalda, şifreli mi? İşte canlı yayın bilgileri!

23.08.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Kopenhag karşılaşmasının yayın bilgileri merak konusu oldu. Maçı izleyecek olan futbolseverler konuya ilişkin, "Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" şeklinde aramalar yapıyor. Heyecanla beklenen karşılaşmayı hakem Danny Makkelie yönetecek. İşte Trabzonspor Kopenhag maçına dair tüm merak edilen soruların yanıtları...

Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Kopenhag maçı hangi kanalda, şifreli mi? İşte canlı yayın bilgileri!

Trabzonspor Kopenhag maçı için geri sayım devam ediyor. Kopenhag'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasından 2-1 üstünlükle ayrılması sonrası yeni mücadelesi merak edildi. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Danny Makkelie yönetecek. Deneyimli hakemin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlenirken maçın dördüncüğ hakeminin ise Jochem Kamphuis olduğu aktarıldı. Peki Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Kopenhag maçını şifresiz yayınlayacak kanallar ve merak edilenler haberimizde...

İstanbulspor - Trabzonspor

TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Kopenhag maçı, 24 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'da başlayacak.

Trabzonspor - Kopenhag maçı, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Kopenhag maçı EXXEN platformunda canlı olarak ekrana gelecek.

Derbi maçları ne zaman? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor derbi maçları kaçıncı hafta?

TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇINI ŞİFRESİZ YAYINLAYAN KANALLAR

Azerbaycan kanalı CBC Sport, Şampiyonlar Ligi maçlarını yayınlamayı sürdürüyor. Salı ve Çarşamba günleri oynanacak 2 mücadele CBC Sport'ta canlı olarak ekrana gelecek.

CBC Sport, play-off turunda da geleneği bozmadı. Kopenhag ile Trabzonspor arasındaki ilk maçı yayınladığı gibi rövanş maçını da canlı olarak yayınlayacak. Karşılaşmanın Türkiye yayıncısı ise EXXEN.

AA-20220812-28635247-28635240-TRABZONSPOR_ATAKAS_HATAYSPOR

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe Austria Wien rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?Fenerbahçe Austria Wien rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?
Dünya tarihine geçen maç! Skor 7-1 ama...Dünya tarihine geçen maç! Skor 7-1 ama...
Ne yaptın Burak! Tarihe geçti... 80 dakikada 2 gol!Ne yaptın Burak! Tarihe geçti... 80 dakikada 2 gol!
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Kopenhag trabzonspor maçı hangi kanalda trabzonspor maçı ne zaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekliler dikkat! 10 bin liraya dayandı

Emekliler dikkat! 10 bin liraya dayandı

AK Parti'de 'olağanüstü' toplantı kararı!

AK Parti'de 'olağanüstü' toplantı kararı!

'Alexander Sörloth transferi bitti!'

'Alexander Sörloth transferi bitti!'

Galatasaray taraftarı havalimanına koşacak!

Galatasaray taraftarı havalimanına koşacak!

'Hakem herhalde Galatasaraylı sandı'

'Hakem herhalde Galatasaraylı sandı'

Dries Mertens ezeli rakipleri çok kızdırdı!

Dries Mertens ezeli rakipleri çok kızdırdı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Erkeklere meydan okudu! “Boşuna uğraşmayın bize tapıyorsunuz”

Erkeklere meydan okudu! “Boşuna uğraşmayın bize tapıyorsunuz”

Aşure yemeden önce bir kez daha düşünün

Aşure yemeden önce bir kez daha düşünün

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Basit bir kaşıntının sonu facia olabilir

Basit bir kaşıntının sonu facia olabilir

Trans mahkum cinsel organını jiletle kesmeye çalıştı

Trans mahkum cinsel organını jiletle kesmeye çalıştı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.