TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇINI ŞİFRESİZ YAYINLAYAN KANALLAR! Trabzonspor Kopenhag maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor, bugün UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Danirmarka ekibi Kopenhag'ı ağırlayacak. Danimarka ekibi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasından 2-1 üstünlükle ayrılmıştı. Bugün Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı ise Danny Makkelie yönetecek. Peki, Trabzonspor Kopenhag maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Trabzonspor - Kopenhag maçını şifresiz yayınlayan kanallar...

TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇINI ŞİFRESİZ YAYINLAYAN KANALLAR

Azerbaycan kanalı CBC Sport, Şampiyonlar Ligi maçlarını yayınlamayı sürdürüyor. Salı ve Çarşamba günleri oynanacak 2 mücadele CBC Sport'ta canlı olarak ekrana gelecek.

CBC Sport, play-off turunda da geleneği bozmadı. Kopenhag ile Trabzonspor arasındaki ilk maçı yayınladığı gibi rövanş maçını da canlı olarak yayınlayacak. Karşılaşmanın Türkiye yayıncısı ise EXXEN.

TRABZONSPOR - KOPENHAG SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Kopenhag maçı, 24 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'da başlayacak.

Trabzonspor - Kopenhag maçı, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Kopenhag maçı EXXEN platformunda canlı olarak ekrana gelecek.

TRABZONSPOR, SAHASINDA GALİBİYET İSTİYOR

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için Kopenhag'ı geçmesi gereken Trabzonspor kendi sahasında iyi bir performans sergilemeyi hedefliyor.

TRABZONSPOR'UN TURU GEÇEMEMESİ HALİNDE NE OLACAK?

Trabzonspor, play-off turunda elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.



