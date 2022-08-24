SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇINI ŞİFRESİZ YAYINLAYAN KANALLAR! Trabzonspor Kopenhag maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇINI ŞİFRESİZ YAYINLAYAN KANALLAR! Trabzonspor Kopenhag maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

24.08.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Kopenhag maçı için geri sayım sürerken birçok internet kullanıcısı arama motorlarında karşılaşmayı canlı takip edebilmek için şifresiz yayın yapan kanalları araştırıyor. Danimarka ekibi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fırtına'yı 2-1 yenmişti. Abdullah Avcı'nın öğrencileri bugünkü rövanş maçından galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Peki Trabzonspor Kopenhag maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Trabzonspor - Kopenhag maçını şifresiz yayınlayan kanallar..

TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇINI ŞİFRESİZ YAYINLAYAN KANALLAR! Trabzonspor Kopenhag maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor, bugün UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Danirmarka ekibi Kopenhag'ı ağırlayacak. Danimarka ekibi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasından 2-1 üstünlükle ayrılmıştı. Bugün Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı ise Danny Makkelie yönetecek. Peki, Trabzonspor Kopenhag maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Trabzonspor - Kopenhag maçını şifresiz yayınlayan kanallar...

TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇINI ŞİFRESİZ YAYINLAYAN KANALLAR

Azerbaycan kanalı CBC Sport, Şampiyonlar Ligi maçlarını yayınlamayı sürdürüyor. Salı ve Çarşamba günleri oynanacak 2 mücadele CBC Sport'ta canlı olarak ekrana gelecek.

CBC Sport, play-off turunda da geleneği bozmadı. Kopenhag ile Trabzonspor arasındaki ilk maçı yayınladığı gibi rövanş maçını da canlı olarak yayınlayacak. Karşılaşmanın Türkiye yayıncısı ise EXXEN.

2

TRABZONSPOR - KOPENHAG SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Kopenhag maçı, 24 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'da başlayacak.

Trabzonspor - Kopenhag maçı, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

3

TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Kopenhag maçı EXXEN platformunda canlı olarak ekrana gelecek.

TRABZONSPOR, SAHASINDA GALİBİYET İSTİYOR

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için Kopenhag'ı geçmesi gereken Trabzonspor kendi sahasında iyi bir performans sergilemeyi hedefliyor.

6

TRABZONSPOR'UN TURU GEÇEMEMESİ HALİNDE NE OLACAK?

Trabzonspor, play-off turunda elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.

7

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesini görenler hayrete düşüyor!Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesini görenler hayrete düşüyor!
Belhanda ortalığı karıştırdı!Belhanda ortalığı karıştırdı!
Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme!Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme!
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Kopenhag Trabzonspor - Kopenhag
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Promosyonda Türkiye rekoru

Promosyonda Türkiye rekoru

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde satışlar yüzde 45 düştü! Fiyatlar ise...

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde satışlar yüzde 45 düştü! Fiyatlar ise...

Transferi bitti! Sağlık kontrollerinden geçiyor

Transferi bitti! Sağlık kontrollerinden geçiyor

Onyekuru'nun Fenerbahçe'ye öfkesinin nedeni belli oldu!

Onyekuru'nun Fenerbahçe'ye öfkesinin nedeni belli oldu!

Galatasaray'da Emre Akbaba gelişmesi! Yine Sevilla başrolde...

Galatasaray'da Emre Akbaba gelişmesi! Yine Sevilla başrolde...

Antrenmanda tepki çeken görüntü!

Antrenmanda tepki çeken görüntü!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İkizler birbirleriyle evlendi! Çocuklarını gören inanamadı

İkizler birbirleriyle evlendi! Çocuklarını gören inanamadı

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Her gün bir avuç iltihaplanmayı önler, Alzheimer'ı yavaşlatır!

Her gün bir avuç iltihaplanmayı önler, Alzheimer'ı yavaşlatır!

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.