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Trabzonspor Kopenhag maçının hakemi Danny Makkelie kimdir? Danny Makkelie nereli ve kaç yaşında, mesleği nedir?

24.08.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Kopenhag maçının hakemi Danny Makkelie, bugün oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2-1 Danimarka ekibinin üstünlüğüyle biten karşılaşmanın rövanşı Medical Park Stadyumunda oynanacak. Peki Trabzonspor - Kopenhag maçının hakemi Danny Makkelie kimdir? Danny Makkelie nereli ve kaç yaşında, mesleği nedir?

Trabzonspor Kopenhag maçının hakemi Danny Makkelie kimdir? Danny Makkelie nereli ve kaç yaşında, mesleği nedir?

Trabzonspor Kopenhag maçının hakemi Danny Makkelie, 24 Ağustos 2022 Çarşamba gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Deneyimli hakemin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlenecek. Kritik mücadelenin dördüncü hakemi ise Jochem Kamphuis olacak. Peki Trabzonspor Kopenhag maçının hakemi Danny Makkelie kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Danny Makkelie ile ilgili merak edilenler...

TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇININ HAKEMİ DANNY MAKKELİE KİMDİR?

Danny Makkelie 28 Ocak 1983 yılında Willemstad, Curaçao'da dünyaya geldi.

2012 yılında UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası finalini yöneten Danny Makkelie 2011'de FIFA kokartı takmıştır.

DANNY MAKKELİE NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Hollandalı hakem Danny Makkelie 39 yaşındadır.

DANNY MAKKELİE'NİN MESLEĞİ NEDİR?

Danny Makkelie bu görevinin dışında Hollanda polis teşkilatında çalışmaktadır.

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TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Kopenhag maçı, 24 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'da başlayacak.

Trabzonspor - Kopenhag maçı, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

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TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Kopenhag maçı EXXEN platformunda canlı olarak ekrana gelecek.

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TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇINI ŞİFRESİZ YAYINLAYAN KANALLAR

Azerbaycan kanalı CBC Sport, Şampiyonlar Ligi maçlarını yayınlamayı sürdürüyor. Salı ve Çarşamba günleri oynanacak 2 mücadele CBC Sport'ta canlı olarak ekrana gelecek.

CBC Sport, play-off turunda da geleneği bozmadı. Kopenhag ile Trabzonspor arasındaki ilk maçı yayınladığı gibi rövanş maçını da canlı olarak yayınlayacak. Karşılaşmanın Türkiye yayıncısı ise EXXEN.

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TRABZONSPOR, SAHASINDA GALİBİYET İSTİYOR

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için Kopenhag'ı geçmesi gereken Trabzonspor kendi sahasında iyi bir performans sergilemeyi hedefliyor.

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TRABZONSPOR'UN TURU GEÇEMEMESİ HALİNDE NE OLACAK?

Trabzonspor, play-off turunda elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.

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Trabzonspor Kopenhag danny makkelie
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