Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na hak mahrumiyeti cezası!

TFF, önceki hafta oynanan Alanyaspor - Trabzonspor maçının ardından yaşanan olayların üzerine kararını verdi. PFDK tarafından alınan karara göre, olaylı Alanyaspor maçı nedeniyle Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Ayrıca Aytemiz Alanyaspor başkanı Hasan Çavuşoğlu'na da 7 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği açıklandı. TFF tarafından yapılan açıklama şu şekilde; 1- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübünün, 22.06.2020 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü başkanı HASAN ÇAVUŞOĞLU'nun, sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 7 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü başkanı HASAN ÇAVUŞOĞLU hakkında, 22.06.2020 tarihinde TV kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü idarecisi FATİH GÖÇMENOĞULLARI'nın, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 7 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) Aynı müsabakada AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü idarecisi MUHAMMET ABDÜLKADİR AK'ın, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 14 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 17.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) 2- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 22.06.2020 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU'nun, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU'nun, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 8/3. maddesi uyarınca, FDT'nin 12. ve 13. maddelerinin uygulanması suretiyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU'nun, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatlara Aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, TRABZONSPOR A.Ş. başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU hakkında, 22.06.2020 tarihinde TV kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi EMİN KAHRAMAN'ın, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi EMİN KAHRAMAN'ın akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 8/3. maddesi uyarınca, FDT'nin 12. ve 13. maddelerinin uygulanması suretiyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi EMİN KAHRAMAN'ın, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatlara Aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi YUSUF HAYIRLIOĞLU'nun, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi YUSUF HAYIRLIOĞLU'nun, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 8/3. maddesi uyarınca, FDT'nin 12. ve 13. maddelerinin uygulanması suretiyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi YUSUF HAYIRLIOĞLU'nun, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatlara Aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,