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Trabzonspor Kulübü eski başkanlardan Muharrem Usta ile uzlaştı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 16.06.2020 14:06 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü eski başkanlardan Muharrem Usta ile uzlaşırken; Usta, geçmişe dönük alacaklarının 38,4 milyon liralık kısmını kulübe bağışladı.

Trabzonspor Kulübü eski başkanlardan Muharrem Usta ile uzlaştı

Trabzonspor Kulübünün eski başkanlarından Muharrem Usta'nın, geçmişe dönük alacaklarının 38,4 milyon liralık kısmını kulübe bağışladığı bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kulübümüz ile eski başkanlarımızdan Sayın Muharrem Usta arasında yapılan görüşmeler uzlaşmayla sonuçlanmıştır. Sayın Muharrem Usta geçmişe dönük alacaklarının 38 milyon 438 bin 477 liralık kısmını kulübümüze bağışlamıştır" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yönetim kurulunun, bu uzlaşma neticesinde Usta'ya yönelik açtığı tüm davalardan feragat ettiğinin altı çizilerek, "Eski Başkanımız Sayın Muharrem Usta'ya göstermiş olduğu özveri ve hassasiyetten dolayı teşekkürlerimizi sunarız" denildi.

(AA)

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