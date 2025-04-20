SPOR

77
71
51
50
49
45
42
42
42
40
40
40
36
34
34
31
31
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor, kupa maçı öncesi moral buldu

Trabzonspor, kupa maçı öncesi moral buldu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.04.2025 11:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Adana Demirspor galibiyeti ile puanını 42’ye çıkartarak puan cetvelinde 7’nci sıraya yükseldi.

Trabzonspor, kupa maçı öncesi moral buldu

Süper Lig’in 32’nci haftasında deplasmanda Adana Demirspor’u 1-0 mağlup eden Trabzonspor puanını 42’ye çıkartarak 7’nci sıraya yükselirken ikinci deplasman galibiyetini elde etmiş oldu. Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından seri yapmak isteyen bordo-mavililer bu galibiyetle aynı zamanda deplasmandaki ikinci galibiyetini elde etmiş oldu. 24 Nisan Perşembe günü sahasında Göztepe ile Türkiye Kupası yarı final maçı oynayacak olan bordo-mavili takım, bu önemli maç öncesi de moral buldu.

TEK GOL BANZA’DAN

Trabzonspor’un Adana Demirspor karşısında galibiyeti getiren tek golü ise Banza kaydetti. Golcü oyuncu böylelikle gol krallığı yarışında gol sayısını 18’e çıkartarak Galatasaraylı Victor Osimen (21) ile Başakşehirli Piatek’in (19) ardından 3’üncü sıraya yükseldi.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın Çaykur Rizespor karşısında aldığı galibiyeti farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Sonnokta: Tatsız, tuzsuz üç puan

Günebakış: Trabzon tek geçti.

Taka: Göztepe öncesi 3 puan morali

Karadeniz: Demir’i erittik, gözümüz kupada

Canlı Skor

NBA play-off’larında Timberwolves, Lakers’ı yenerek seride 1-0 öne geçtiNBA play-off’larında Timberwolves, Lakers’ı yenerek seride 1-0 öne geçti
Kocaelispor'un şampiyonluğu sonrası Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın paylaşımı tepki çekti! "Ayıp olmamış mı?"Kocaelispor'un şampiyonluğu sonrası Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın paylaşımı tepki çekti! "Ayıp olmamış mı?"
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaelispor'un şampiyonluğu sonrası Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın paylaşımı tepki çekti! "Ayıp olmamış mı?"

Kocaelispor'un şampiyonluğu sonrası Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın paylaşımı tepki çekti! "Ayıp olmamış mı?"

Amedspor-Çorum FK maçında ortalık karıştı! Burak Süleyman, Amed taraftarlarıyla tartışma yaşadı

Amedspor-Çorum FK maçında ortalık karıştı! Burak Süleyman, Amed taraftarlarıyla tartışma yaşadı

Sergen Yalçın, küme düşmesini beklediği takımı net ifadelerle açıkladı! "Yüzde 95 ihtimalle bu iş bitti"

Sergen Yalçın, küme düşmesini beklediği takımı net ifadelerle açıkladı! "Yüzde 95 ihtimalle bu iş bitti"

1.93 promil alkollü çıktı! Savunması 'ben de devlet memuruyum' oldu

1.93 promil alkollü çıktı! Savunması 'ben de devlet memuruyum' oldu

Ehliyet affı mı geliyor? Tüm sürücüleri ilgilendiren açıklama

Ehliyet affı mı geliyor? Tüm sürücüleri ilgilendiren açıklama

TFF'nin yeni yabancı kuralı Fenerbahçe'yi vurdu! En az 5 oyuncuyla yollar ayrılıyor

TFF'nin yeni yabancı kuralı Fenerbahçe'yi vurdu! En az 5 oyuncuyla yollar ayrılıyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.