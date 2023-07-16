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Trabzonspor, Lahtimi’yi Wydad Athletic’e kiraladı

16.07.2023 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Faslı futbolcusu Montassir Lahtimi’nin, 2023-2024 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak, Fas ekibi Wydad Athletic’e kiralandığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten konuya ilişkin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Montassir Lahtimi’nin, 2023-24 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak, Wydad Athletic Kulübüne kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Wydad Athletic Kulübü, Kulübümüze, kiralama bedeli olarak 100 bin Euro ödeme yapacaktır. Futbolcunun, Wydad Athletic Kulübü’nün resmi maçlarının yüzde 75’inde oynaması halinde satın alma opsiyonu gerçekleşecek olup, Wydad Athletic Kulübü, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 400 bin Euro ödeme yapacaktır. Ayrıca, futbolcunun kesin transferinin gerçekleşmesi ve sonrasında bir başka kulübe transfer olması halinde, elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 17’si kulübümüze ödenecektir."

Geçen sezon Trabzonspor formasıyla 10 maça çıkan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, gol ya da asist üretemedi.

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