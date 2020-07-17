Trabzonspor, Lucas Robertone için Sporting'le kapışıyor

Ligde şampiyonluk iddiasını büyük ölçüde yitiren Trabzonspor, yeni sezon için şimdiden kolları sıvadı. Yönetim, kadroyu güçlendirmek adına yoğun mesai harcıyor. Bordo-Mavililer'in transfer çalışmalarıyla ilgili Portekiz'den önemli bir iddia geldi. Record Gazetesi, Sporting ile birlikte Trabzonspor'un Lucas Robertone'nin peşine düştüğünü yazdı.

VELEZ FİYAT KIRDI

Haberde, Sporting'in ocak ayında Arjantinli oyuncu için girişimde bulunduğu, Velez 8 milyon Euro isteyince transferin gerçekleşmediği belirtildi. Ancak koronavirüs salgını sonrası Arjantin ekibinin ciddi bir ekonomik kriz yaşadığı ve daha düşük bir rakama Robertone'yi bırakmaya hazır olduğu öne sürüldü. Trabzonspor'un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için girişimlere başladığı, Sporting'in de Robertone'nin durumunu yakından izlediği belirtildi.

SOSA'DAN ONAY ÇIKTI

Mücadeleci bir orta saha oyuncusu olan Robertone için Jose Sosa'nın olumlu referans verdiği ve takıma uzun yıllar büyük katkı sağlayacağını söylediği öğrenildi. Bordo-Mavililer, salgın sonrası takımdan ayrılan Obi Mikel'in boşluğunu dolduramamıştı. 23 yaşındaki Arjantinli yıldız transfer edilmesi halinde önemli bir açığı kapatacak. (AKŞAM)

