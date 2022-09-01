Trabzonspor, Maxi Gomez transferini resmen açıkladı

Trabzosnpor, Maxi Gomez'in transferi için Valencia ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Fenerbahçe'nin listesinde yer alan yıldız isim tercihini Trabzonspor'dan yana kullandı.
Trabzonspor, Maxi Gomez'in sözleşme detaylarını açıkladı.
Bonservis: 3 milyon Euro (4 taksit)
Maaş: 1.75 milyon Euro
Sözleşme maddeleri: Sonraki satıştan %25 pay
Trabzonspor'dan açıklama:
Trabzonspor: "İspanya La Liga ekiplerinden Valencia Kulübü'nün profesyonel futbolcusu Maximiliano Gomez Gonzalez'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
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