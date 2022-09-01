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Trabzonspor, Maxi Gomez transferini resmen açıkladı

01.09.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Maxi Gomez'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Maxi Gomez transferini duyuran bordo-mavililer, yıldız oyuncuya formayı da giydirdi.

Trabzonspor, Maxi Gomez transferini resmen açıkladı

Trabzosnpor, Maxi Gomez'in transferi için Valencia ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Fenerbahçe'nin listesinde yer alan yıldız isim tercihini Trabzonspor'dan yana kullandı.

TRANSFER DETAYLARI AÇIKLANDI

Trabzonspor, Maxi Gomez'in sözleşme detaylarını açıkladı.

Bonservis: 3 milyon Euro (4 taksit)

Maaş: 1.75 milyon Euro

Sözleşme maddeleri: Sonraki satıştan %25 pay

Trabzonspor'dan açıklama:

Trabzonspor: "İspanya La Liga ekiplerinden Valencia Kulübü'nün profesyonel futbolcusu Maximiliano Gomez Gonzalez'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

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