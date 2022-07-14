Trabzonspor MTK Budapeşte maçı canlı izle! Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor MTK Budapeşte maçı saat kaçta, hangi kanalda sorusunun yanıtı, Trabzonsporlu futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Süper Lig'de yeni sezona kısa bir zaman kala ilk hazırlık maçına çıkacak olan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon ilk maçını oynayacak. Peki, Trabzonspor MTK Budapeşte maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

TRABZONSPOR MTK BUDAPEŞTE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor, yeni sezon öncesinde ilk hazırlık maçına MTK Budapeşte karşısında çıkacak. Trabzonspor'un MTK Budapeşte ile oynayacağı hazırlık maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Keyifli mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

TREZEGUET'İN PERFORMANSI MERAK EDİLİYOR

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Kranj kentinde sürdüren Trabzonspor'da kampa katılan yeni transfer Trezeguet'in bu akşam oynanacak olan hazırlık maçında sergileyeceği performans merak ediliyor. Kariyeri boyunca 275 maça çıkan Trezeguet'in 55 golü ve 42 asisti bulunuyor.

