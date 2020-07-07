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Trabzonspor, Muhammet Taha Tepe'yi kadrosuna kattı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 07.07.2020 17:44 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Altınordu'dan 19 yaşındaki genç kaleci Muhammet Taha Tepe'yi kadrosuna kattı

Trabzonspor, Muhammet Taha Tepe'yi kadrosuna kattı

Trabzonspor, Altınordu'dan Muhammet Taha Tepe'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Trabzonspor: "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Muhammet Taha Tepe arasında, 2020-2021 transfer tescil dönemi içerisinde, TFF Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi imzalanması hususunda anlaşmaya varılmıştır."

2020-21 transfer tescil dönemi içerisinde sözleşme imzalanacak.

Sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon 383 bin TL ödenecek.

Sonraki satıştaki bonservis bedeli farkından Altınordu'ya %20 pay ödenecek.

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