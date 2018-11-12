Trabzonspor, Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı

Trabzonspor'da takım kaptanlarından Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz kadro dışı bırakıldı.
Trabzonspor Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, Olağanüstü Yönetim Kurulu toplantısında çıkan sonuçları açıkladı.
Kulübümüzün Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, bugün akşam saatlerinde gerçekleşen Olağanüstü Yönetim Kurulu toplantısında Recep Onur Kıvrak, Burak Yılmaz ve A Takım Profesyonel kadrosuna yönelik aşağıdaki kararların alındığını açıkladı.
Kafkas oybirliğiyle alınan kararları şu şekilde sıraladı:
“- Recep Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz’ın süresiz olarak kadro dışı bırakılmasına,
Recep Onur Kıvrak’tan takım kaptanlığının alınmasına,
Kamuoyu ve camiamıza saygıyla duyurulur.”
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