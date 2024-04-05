SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor PFDK'nın 6 maç seyircisiz oynama cezasını Tahkim Kurulu'na taşıdı!

Trabzonspor PFDK'nın 6 maç seyircisiz oynama cezasını Tahkim Kurulu'na taşıdı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.04.2024 12:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan olaylar sonrasında 6 maçlık seyircisiz oynama cezasına çarptırılırken Bordo mavili ekip bu kararı Tahkim Kurulu'na taşıdı. İşte detaylar...

Ligin 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının son düdüğüyle birlikte yaşanan olaylar gündeme damga vururken, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) da bu saha olayları nedeniyle bordo mavililere 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

TRABZONSPOR TAHKİME GİTTİ

thumbs_b_c_21bba25694c4053ce98141491ffc0ae0

PFDK'nın bu kararına itiraz eden Trabzonspor, verilen cezayı Tahkim Kurulu'na taşıdı. Konuyla ilgili itiraz dilekçesini sunan Karadeniz ekibi, 6 maçlık cezanın düşürülmesini talep etti. Tahkim Kurulu'nun, talebi değerlendirerek Trabzonspor'un seyircisiz oynama cezasında düzenlemeye gitmesi bekleniyor.

KUPADA GEÇERLİ DEĞİL

trabzonspor-1768902

Bu arada Trabzonspor taraftarı, VavaCars Fatih Karagümrük ile sahasında oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında tribündeki yerini alabilecek.

Futbol disiplin talimatında yer alan "Seyircisiz oynama cezaları kendi kategorisinde uygulanır" maddesi nedeniyle ceza sadece Trendyol Süper Lig maçlarını kapsayacak.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acun Ilıcalı G.Saray iddiası sonrası çılgına döndü! "Adi, yalan, iftira..."Acun Ilıcalı G.Saray iddiası sonrası çılgına döndü! "Adi, yalan, iftira..."
Dudak dudağa sevinç! Herkes şaşkına döndüDudak dudağa sevinç! Herkes şaşkına döndü
Mauro Icardi'den, gelen transfer tekliflerine yanıt!Mauro Icardi'den, gelen transfer tekliflerine yanıt!
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor PFDK Tahkim Kurulu son dakika bahçe maçı ligi trabzonspor, süper li maçın son dü
En Çok Okunan Haberler
Yeni Şafak yazarından ses getiren Erdoğan yazısı! 'Ot biçer gibi kelle biçmeli' dedi! Özal'ı hatırlattı: Onun yapmadığını mutlaka yapacaktır

Yeni Şafak yazarından ses getiren Erdoğan yazısı! 'Ot biçer gibi kelle biçmeli' dedi! Özal'ı hatırlattı: Onun yapmadığını mutlaka yapacaktır

Yeni 200 TL ve 50 TL banknotlar tedavüle verildi: Tek fark...

Yeni 200 TL ve 50 TL banknotlar tedavüle verildi: Tek fark...

Dudak dudağa sevinç! Herkes şaşkına döndü

Dudak dudağa sevinç! Herkes şaşkına döndü

Acun Ilıcalı G.Saray iddiası sonrası çılgına döndü! "Adi, yalan, iftira..."

Acun Ilıcalı G.Saray iddiası sonrası çılgına döndü! "Adi, yalan, iftira..."

Semih Şentürk G.Saray'a karşı! İşte F.Bahçe'nin çok merak edilen Süper Kupa 11'i

Semih Şentürk G.Saray'a karşı! İşte F.Bahçe'nin çok merak edilen Süper Kupa 11'i

G.Saray'a gün doğdu! Bayern, Boey'i gönderiyor

G.Saray'a gün doğdu! Bayern, Boey'i gönderiyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.