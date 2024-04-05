Trabzonspor PFDK'nın 6 maç seyircisiz oynama cezasını Tahkim Kurulu'na taşıdı!

Ligin 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının son düdüğüyle birlikte yaşanan olaylar gündeme damga vururken, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) da bu saha olayları nedeniyle bordo mavililere 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

TRABZONSPOR TAHKİME GİTTİ

PFDK'nın bu kararına itiraz eden Trabzonspor, verilen cezayı Tahkim Kurulu'na taşıdı. Konuyla ilgili itiraz dilekçesini sunan Karadeniz ekibi, 6 maçlık cezanın düşürülmesini talep etti. Tahkim Kurulu'nun, talebi değerlendirerek Trabzonspor'un seyircisiz oynama cezasında düzenlemeye gitmesi bekleniyor.

KUPADA GEÇERLİ DEĞİL

Bu arada Trabzonspor taraftarı, VavaCars Fatih Karagümrük ile sahasında oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında tribündeki yerini alabilecek.

Futbol disiplin talimatında yer alan "Seyircisiz oynama cezaları kendi kategorisinde uygulanır" maddesi nedeniyle ceza sadece Trendyol Süper Lig maçlarını kapsayacak.





