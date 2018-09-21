Trabzonspor sahasında 3'te 3 yapmak istiyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligin 6. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek. 22 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve Erdem Bayık yapacak. Ligde geride kalan 5 haftalık bölümde 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan bordo-mavililer, 7 puan ile 7. sırada bulunuyor.

Evinde seriyi sürdürmek istiyor

Trabzonspor, bu sezon sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1, Galatasaray'ı da 4-0'lık sonuçla mağlup etmeyi başarmıştı. Bordo-mavili takım, Göztepe engelini de aşarak Medical Park'ta 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Karadeniz temsilcisi, ligde attığı 9 golün 7'sini evinde kaydetti. Ünal Karaman'ın takımı sahasında ise ise sadece 1 gol yedi.

21. randevu

Trabzonspor ile Göztepe, yarın yapacakları karşılaşmayla ligde 21. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bugüne kadar oynanan 20 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 8'e 3'lük bir üstünlük sağladı. Taraflar, 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 26 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçlarda, İzmir'de 14 sezon sonra karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesini Göztepe 3-2 kazanmıştı. Trabzon'da oynanan mücadele ise 0-0 beraberlikle bitmişti.