Trabzonspor sahasında 3'te 3 yapmak istiyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligin 6. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek. 22 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve Erdem Bayık yapacak. Ligde geride kalan 5 haftalık bölümde 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan bordo-mavililer, 7 puan ile 7. sırada bulunuyor.
Evinde seriyi sürdürmek istiyor
Trabzonspor, bu sezon sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1, Galatasaray'ı da 4-0'lık sonuçla mağlup etmeyi başarmıştı. Bordo-mavili takım, Göztepe engelini de aşarak Medical Park'ta 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Karadeniz temsilcisi, ligde attığı 9 golün 7'sini evinde kaydetti. Ünal Karaman'ın takımı sahasında ise ise sadece 1 gol yedi.
21. randevu
Trabzonspor ile Göztepe, yarın yapacakları karşılaşmayla ligde 21. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bugüne kadar oynanan 20 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 8'e 3'lük bir üstünlük sağladı. Taraflar, 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 26 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçlarda, İzmir'de 14 sezon sonra karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesini Göztepe 3-2 kazanmıştı. Trabzon'da oynanan mücadele ise 0-0 beraberlikle bitmişti.
Trabzonspor evinde bir kez yenildi
Trabzonspor, evinde sadece 1 defa mağlubiyet gördü. Bordo-mavililer, Trabzon'daki 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Trabzon, sahasında Göztepe karşısında tek yenilgisini, lige çıktığı 1974-1975 sezonunda 1-0'lık sonuçla yaşadı. İki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyeti alan taraf ise Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer, 1978-1979 sezonunda sahasında rakibini 5-0 mağlup etti.
Muhtemel ilk 11
TTrabzonspor'un yarınki karşılaşmaya şu 11 ile çıkması bekleniyor:
"Onur, Pereira, Mustafa Akbaş, Zargo Toure, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Nwakaeme, Rodallega (Burak Yılmaz)."
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