Trabzonspor sahasında kolay geçit vermiyor

Spor Toto Süper Lig'de 40 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor, son sezonlardaki en iyi iç saha performanslarından birini gösteriyor. Bordo-mavililer, ligin 25. haftası sonunda evinde oynadığı 13 maçın 8'inden galibiyetle ayrıldı. Rakipleri ile 2 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 3 karşılaşmayı ise kaybetti. Trabzonspor, sahasında 13 maçta 26 puan toplayarak, son 4 sezonda en iyi iç saha performansını gösterdi.

Karadeniz ekibi, iç sahada Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in ardından üçüncü en fazla puan kazanan takım olarak öne çıktı. Trabzonspor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1, Galatasaray'ı 4-0, Kasımpaşa'yı 4-2, Fenerbahçe'yi 2-1, Atiker Konyaspor'u 3-0, Çaykur Rizespor'u 4-1, MKE Ankaragücü'nü 1-0 ve Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0, Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, Göztepe'ye 2-1, Medipol Başakşehir'e 4-2, Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

DİĞER SEZONLAR

Trabzonspor, 2017-2018 sezonunda 13 iç saha maçında 23 puan, 2016-2017 sezonunda 21 puan, 2015-2016 sezonunda 23 puan elde etmişti. Karadeniz ekibi, iç sahada en son 2014-2015 sezonunda 13 hafta sonunda 30 puan ile en fazla puan topladığı dönemi yaşamıştı.