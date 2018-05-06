SPOR

Trabzonspor sahasında yıkıldı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 06.05.2018 13:39 | Son Güncelleme

Trabzonspor, ligin ikinci yarısında sahasında oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 8 puan toplayıp 16 puan kaybederek zirvenin uzağında kaldı.

Trabzonspor sahasında yıkıldı

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa'ya 5-2 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon özellikle kendi evinde yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin uzağına düştü.

Bordo-mavililer, ligin ikinci yarısında sahasında oynadığı 8 maçta 8 puan toplayıp 16 puan kaybederek Avrupa yolunda yara aldı. Karadeniz ekibi, 8 maçın sadece 2'sinden galibiyetle ayrılırken, 2 beraberlik, 4 de mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor, bu maçlarda Fenerbahçe ile 1-1, Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalırken Medipol Başakşehir'e 1-0, Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor'a 2-0, Kasımpaşa'ya 5-2 yenildi. Karadeniz ekibi, Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-1, Kayserispor'u ise 4-0 mağlup etti.

Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında iç sahadaki 8 maçta 6 galibiyet, 2 mağlubiyetle başarılı bir grafik ortaya koymuştu.

Deplasman ve iç saha performansı

Trabzonspor, deplasman maçlarında iç sahada topladığı puana yaklaştı. Bordo-mavililer, 16 iç saha maçında 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 26 puan toplarken deplasmanda ise 16 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 23 puan elde etti. Dış sahada 3 mağlubiyet alan Trabzonspor, iç sahada ise 6 mağlubiyetle daha fazla yenilgi yaşadı. Karadeniz ekibi, evindeki maçlarda kalesinde 28, deplasmanda ise 22 gol gördü.

İç sahada şok yenilgiler

Trabzonspor, kendi sahasında şok yenilgiler aldı. Aytemiz Alanyaspor'a 4-3 mağlup olan bordo-mavililer, Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1 yenilerek bu sezon en farklı yenilgisini yaşadı. Karadeniz ekibi, sahasında Kasımpaşa'ya da 5-2 mağlup oldu ve taraftarını üzdü.

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklamaSuriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama
Tarihi zirvenin yeri ve zamanı belirlendi!Tarihi zirvenin yeri ve zamanı belirlendi!
Muharrem İnce: Söyledim, mesajı almadınızMuharrem İnce: Söyledim, mesajı almadınız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor Kasımpaşa

En Çok Okunan Haberler

TGRT Haber sunucusu Ela Rumeysa Cebeci canlı yayında rezil oldu

TGRT Haber sunucusu Ela Rumeysa Cebeci canlı yayında rezil oldu

Tuğba Özay’dan ‘tek gecelik ilişki’ çıkışı!

Tuğba Özay’dan ‘tek gecelik ilişki’ çıkışı!

Erman Toroğlu: Şenol Güneş Trabzonspor'da

Erman Toroğlu: Şenol Güneş Trabzonspor'da

Aykut Kocaman'dan Galatasaray iddiası

Aykut Kocaman'dan Galatasaray iddiası

Nuri Şahin'in yeni takımı belli oldu

Nuri Şahin'in yeni takımı belli oldu

Sosyal medyada adeta bir fenomen

Sosyal medyada adeta bir fenomen

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ahmet Ağaoğlu: Yusuf Yazıcı'ya 15 milyon Euro'luk teklf geldi

Ahmet Ağaoğlu: Yusuf Yazıcı'ya 15 milyon Euro'luk teklf geldi

Trabzonspor sahasında yıkıldı

Trabzonspor sahasında yıkıldı

Trabzonspor'da Castillo yolcu!

Trabzonspor'da Castillo yolcu!

Erman Toroğlu: Şenol Güneş Trabzonspor'da

Erman Toroğlu: Şenol Güneş Trabzonspor'da

Rıza Çalımbay: Böyle bir yenilgi beklemiyorduk

Rıza Çalımbay: Böyle bir yenilgi beklemiyorduk

Trabzonspor'da Castillo yolcu

Trabzonspor'da Castillo yolcu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.