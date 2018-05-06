Trabzonspor sahasında yıkıldı

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa'ya 5-2 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon özellikle kendi evinde yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin uzağına düştü.
Bordo-mavililer, ligin ikinci yarısında sahasında oynadığı 8 maçta 8 puan toplayıp 16 puan kaybederek Avrupa yolunda yara aldı. Karadeniz ekibi, 8 maçın sadece 2'sinden galibiyetle ayrılırken, 2 beraberlik, 4 de mağlubiyet yaşadı.
Trabzonspor, bu maçlarda Fenerbahçe ile 1-1, Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalırken Medipol Başakşehir'e 1-0, Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor'a 2-0, Kasımpaşa'ya 5-2 yenildi. Karadeniz ekibi, Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-1, Kayserispor'u ise 4-0 mağlup etti.
Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında iç sahadaki 8 maçta 6 galibiyet, 2 mağlubiyetle başarılı bir grafik ortaya koymuştu.
Deplasman ve iç saha performansı
Trabzonspor, deplasman maçlarında iç sahada topladığı puana yaklaştı. Bordo-mavililer, 16 iç saha maçında 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 26 puan toplarken deplasmanda ise 16 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 23 puan elde etti. Dış sahada 3 mağlubiyet alan Trabzonspor, iç sahada ise 6 mağlubiyetle daha fazla yenilgi yaşadı. Karadeniz ekibi, evindeki maçlarda kalesinde 28, deplasmanda ise 22 gol gördü.
İç sahada şok yenilgiler
Trabzonspor, kendi sahasında şok yenilgiler aldı. Aytemiz Alanyaspor'a 4-3 mağlup olan bordo-mavililer, Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1 yenilerek bu sezon en farklı yenilgisini yaşadı. Karadeniz ekibi, sahasında Kasımpaşa'ya da 5-2 mağlup oldu ve taraftarını üzdü.
Altay, Gümüşhanespor'u yenip Spor Toto 1. Lig'e yükseldi!
UEFA'dan Galatasaray kararı
Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi
Beşiktaş'tan Burak Yılmaz bombası
Claudia Romani Galatasaray forması giydi!
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine çıkmaması nedeniyle savunmasını PFDK'ya gönderdi!
Ali Koç’tan başkanlık açıklaması!
Tolga Zengin için Milan iddiası
Gökdeniz Karadeniz futbolu bırakacağı tarihi açıkladı!
Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum