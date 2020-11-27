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Trabzonspor, sezonun ilk deplasman zaferini yakaladı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 27.11.2020 23:06 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da sezonun ilk deplasman galibiyeti Abdullah Avcı'yla birlikte geldi.

Trabzonspor, sezonun ilk deplasman zaferini yakaladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek deplasmandaki galibiyet hasretine son verdi.

Eryaman Stadı'nda oynanan ve oldukça temposuz geçen ilk yarıda iki takım da pozisyon üretmekte zorlanırken, Trabzonspor soyunma odasına Lewis Baker'ın 45+1. dakikada attığı frikik golüyle 1-0 önde gitti.

Pozisyonun yine az olduğu ikinci yarıda üstünlüğünü koruyan Trabzonspor, sahadan 1-0 galibiyetle ayrılarak puanını 12'ye yükseltti.

Daha önce deplasmanda 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Trabzonspor, bu sezon 5. dış maçında ilk 3 puanını başkentte elde etti.

İLK KEZ ÜST ÜSTE KAZANDI

Trabzonspor, bu sezon ilk kez üst üste maç kazandı.

Geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü de aynı skorla geçerek üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da bordo-mavili takımın başında çıktığı ikinci maçı da kazanarak iyi bir başlangıç yaptı.

KALEYİ BULAN TEK ŞUT GOL OLDU

Trabzonspor'un maç boyunca kaleyi bulan tek şutu gol oldu.

Karşılaşmada pozisyon üretmekte zorlanan ve net bir fırsat bulamayan bordo-mavililer, Baker'ın kaleyi bulan tek şutuyla 3 puanı elde etti.

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