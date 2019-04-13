Trabzonspor son 8 sezonun en iyi performansını gösterdi

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Bursaspor'u 1-0 yenerek 46 hafta sonra 4 maç art arda kazanan ve sezonun 6 maçla en iyi puan serisini yakalayan Trabzonspor, son 8 sezonun en başarılı grafiğini yakaladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde ligin 28 haftalık bölümünde 14 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyet alan bordo-mavili takım, topladığı 49 puanla Avrupa kupalarına katılma yolunda büyük avantaj sağlarken ilk 3 sıra iddiasını da sürdürdü.
Karadeniz ekibi, 82 puanla Fenerbahçe'nin ardından averajla ligi 2. sırada bitirdiği 2010-2011 sezonundan sonra, 28. haftalar itibarıyla en çok puan topladığı sezonu yaşadı.
EN YAKIN 47 PUAN
Trabzonspor, son 8 sezon içerisinde bu sezona en yakın derecesini iki kez 47 puanla elde etti.
2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında 28. hafta sonunda 47 puana ulaşan Trabzonspor, 2011-2012 sezonunda 46, 2012-2013 sezonunda 34, 2013-2014 sezonunda 42, 2015-2016 sezonunda 37, 2017-2018 sezonunda ise 45 puan toplayabilmişti.
GÖZÜNÜ ÜÇÜNCÜLÜĞE DİKTİ
Trabzonspor, Bursaspor deplasmanında aldığı 3 puanla gözünü üçüncülüğe iyice dikti. Haftaya 4 puan gerisinde girdiği Beşiktaş'ı geçmeyi hedefleyen bordo-mavililer, ligi
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