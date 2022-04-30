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TRABZONSPOR SÜPER LİG ŞAMPİYONU MU OLDU 2022? Süper Lig şampiyonu kim oldu?

30.04.2022 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig Şampiyonu kim oldu? sorusunun yanıtı 30 Nisan 2022 Cumartesi günü oynanan Trabzonspor - Antalyaspor maçının sonucu ile netlik kazandı. Trabzonspor - Antalyaspor açının ardından coşku yaşanıyor. Vatandaşlar son dakika gelişmesinin ardından 'Trabzonspor Süper Lig şampiyonu mu oldu?', 'Süper Lig şampiyonu kim oldu?' soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

TRABZONSPOR SÜPER LİG ŞAMPİYONU MU OLDU 2022? Süper Lig şampiyonu kim oldu?

Süper Lig Şampiyonu kim oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Soru bu akşam oynanan Trabzonspor - Antalyaspor maçının sonucu ile netlik kazanmış oldu. Peki 'Trabzonspor Süper Lig şampiyonu mu oldu?', 'Süper Lig şampiyonu kim oldu?' soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

SÜPER LİG ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor'u ağırladı.

Sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılan bordo - mavililer sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

Karadeniz ekibi, 37 yıl sonra tekrar şampiyonluk ipini göğüsledi.

Abdullah Avcı yönetiminde şampiyon olan Trabzonspor, ilk kez Trabzon dışından bir hoca ile şampiyonluk yaşadı. Öte yandan Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında bu sezonu yenilgisiz kapadı.

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Trabzonspor

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor
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