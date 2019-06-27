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Trabzonspor'dan bir genç transferi daha! KAP...

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 27.06.2019 17:56 | Son Güncelleme

Trabzonspor, bir yıldız adayının daha transferini bitirdi. Trabzonspor, Pendikspor forması giyen 18 yaşındaki Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'dan bir genç transferi daha! KAP...

Yeni sezon öncesi genç oyunculara yönelen Trabzonspor, Pendikspor'un 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Taha Tunç'u kadrosuna kattı.

Bordo-mavili kulübün konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Taha Tunç ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

"2019/20 futbol sezonu için 110 bin TL garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 100 bin TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için bir önceki sezon alacağı 100 bin TL garanti ücrete uygulanacak ÜFE+TÜFE ortalamasına göre artış yapılacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Taha Tunç

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